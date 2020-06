Magazine Sophia Abrahão adia planos de festa de casamento com Sergio Malheiros

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Motivo foi por causa da pandemia do novo coronavírus Foto: Divulgação/TV Globo Motivo foi por causa da pandemia do novo coronavírus. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Sophia Abrahão adiou os planos de subir ao altar com Sergio Malheiros e dizer sim para o ator na frente de amigos e família por causa da pandemia do novo coronavírus. Os dois estão juntos há cinco anos. “Estamos noivos e sempre soube que íamos casar no civil. Adiamos os planos da cerimônia, a pretensão seria no primeiro semestre deste ano”, contou a artista.

Sophia revelou como quer que seja a comemoração. “Estou sempre nadando contra a corrente, não quero um vestido caro, quero me divertir na festa. Quero ficar à vontade, com uma festa íntima, não quero ficar com medo ou engomada. Não quero um vestido branco, pode ser até um terninho”, afirmou. Além dos atores, outros casais também mudaram os planos: Gabi Luthais e Téo Teló festejariam no dia 31 de março, mês escolhido também por Mariana Rios e Lucas Kalil.

Isolada em sua casa como prevenção contra a Covid-19, Sophia falou que está encarando este momento como uma oportunidade de aprendizado. “Completou três meses que estou em quarentena, sem sair para ir ao mercado ou farmácia. Reconheço muitos os meus privilégios de poder ficar em casa nesse momento, mas não consigo simplesmente ignorar o que está acontecendo com o mundo. É um momento de autoacolhimento”, refletiu a cantora.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine