Mundo Cantora Tina Turner deixa fortuna de 250 milhões de dólares

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Ao longo da carreira, Tina ganhou oito prêmios Grammy’s e foi incluída no Hall da Fama do rock ‘n’ roll em 2021 como artista solo. (Foto: Reprodução)

A cantora Tina Turner, que morreu aos 83 anos nesta quarta-feira (24), deixou uma fortuna de US$ 250 milhões, segundo o site CelebrityNetWorth, que faz estimativas sobre o total de ativos financeiros de famosos.

O dinheiro arrecadado ao longo dos anos é fruto dos mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo e de todos os shows realizados nos mais de 50 anos de carreira. Tina Turner também participou de filmes como “Mad Max – Além da Cúpula do Trovão”, em 1985.

A cantora, que se lançou em carreira solo nos anos 1980, teve sucessos como “What’s Love Got to Do with It”, “The Best” e “We Don’t Need Another Hero”.

Com o álbum “Break every rule”, Tina fez a maior turnê de sua carreira. Um dos shows, realizado no Brasil, entrou para o livro dos recordes: a cantora reuniu 184 mil pessoas em uma única apresentação no Maracanã. O show foi transmitido ao vivo para todo o mundo. Tina também venceu oito vezes o Grammy Awards e e foi incluída no Hall da Fama do rock ‘n’ roll em 2021 como artista solo.

Antes disso, em 1991, ela foi indicada, ao lado de Ike Turner, com quem já fez um duo. A introdução solo da artista no Hall da Fama reforçou o poder da cantora, que rompeu preconceitos e mostrou ao mundo que poderia se tornar uma potência da música. O trabalho de Tina inspirou e influenciou estrelas mais jovens como Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae e Rihanna..

Recomeço

Em 1978, aos 38 anos, Tina Turner se separou de Ike Turner e propôs abrir mão de todo o patrimônio em troca de manter o sobrenome. Ela então recomeçou do zero. Sem dinheiro, morou com uma amiga e abriu shows para outros grupos famosos, como os Bee Gees.

Para voltar ao cenário musical, apostou no rock, influenciada por David Bowie e os Rolling Stones, e ainda adotou um novo estilo, com roupas ousadas e cabelos loiros espetados.

Em 1984, lançou o álbum “Private dancer”. A música “Whats love gotta do with it”, que ela não queria gravar quando ouviu pela primeira vez, virou um megassucesso e ajudou Tina a vender mais de dez milhões de cópias em todo o mundo.

Tina Turner morreu de causas naturais em sua casa na cidade de Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça, de acordo com um novo relatório divulgado pelo Daily Mail nesta quinta-feira (25). Desde que se aposentou dos palcos, em 2009, a lenda da música sofria com as consequências de um câncer, um derrame e da insuficiência renal. Contudo, seu representante afirmou que não foram as doenças que tiraram a vida da cantora.

2023-05-25