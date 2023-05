Inter Com ambiente de pressão, Inter enfrenta o Metropolitanos na Venezuela pela Libertadores

25 de maio de 2023

A partida acontece pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores

Na noite desta quinta-feira (25), o Inter entra em campo contra o Metropolitanos pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A partida acontece em Caracas, na Venezuela, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Não vivendo um bom momento, o Colorado buscar voltar aos caminhos das vitórias. Está em busca da liderança do grupo. Mano Menezes tenta remobilizar o elenco para não se complicar no grupo e busca a classificação para as oitavas.

O Metropolitanos é o único clube da competição que ainda não somou nenhum ponto. No Campeonato venezuelano, a equipe vem de vitória sobre a Portuguesa, de Acarigua, e ocupa a quinta posição com 22 pontos, 13 atrás do líder Puerto Cabello.

Provável escalação do Inter

John; Rômulo, Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano

Provável escalação do Metropolitanos

Schiavone; Jeffre Vargas, Andrés Ferro, Nestor Cova e Bolívar; Christian Larotonda, John Machán, Carlos Cermeño e Robinson Flores; Freddy Vargas e Charlis Ortiz

Arbitragem

Árbitro: Nicolás Lamolina (ARG)

Assistente 1: Ezequiel Brailosky (ARG)

Assistente 2: Mariana de Almeida (ARG)

4º árbitro: Fernando Espinoza (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

