Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Cidade do Litoral Norte também se prepara para o Carnaval, entre os dias 18 e 20. (Foto: Divulgação)

O praia gaúcha de Capão da Canoa (Litoral Norte) tem uma agenda movimentada neste fim de semana, com programação cultural e esportiva em espaços como a orla, praças e parque náutico. Dentre os destaques da programação estão shows, feira, torneios e até uma batalha de food trucks – as modernas versões dos traillers de atrações gastronômicos. Os detalhes podem ser conferidos em capaodacanoa.rs.gov.br.

Os shows são uma realização da Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. A feira de artesanato é organizada pela Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária. Já as competições esportivas contam com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer.

Sábado

Nesta sábado (11) será realizado o primeiro de dois dias de mais uma edição da feira itinerante “Arte Norte Em Movimento”, a partir das 13h no Largo do Baronda – mesmo local de show e missa (20h) em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da cidade.

Das 11h às 22h, a “Batalha dos Food Trucks” tem seu segundo dia de atividades na Avenida Beira-Mar (próximo da Imagem de Iemenjá), com diversas atrações culinárias. Os participantes continuarão no local até o dia 21.

A Praça Luiz Bassani é o local escolhido para o Torneio de Xadrez, a partir das 13h (inscrições pelo whatsapp 51-99172-7755). O espaço de lazer também recebe atrações musicais das 20h em diante, juntamente com as praças Avezon e Flávio Boianovski e os distritos de Arroio Teixeira e Curumim.

Às 21h, será a vez da tradicional corrida noturna Summer Night Run, na Avenida Beira-Mar, próximo à Guarita 80. As inscrições são ser feitas pelo site summernightrun.com.br.

Domingo

– Partidas finais da 16ª Copa Capão da Canoa de Futebol de Areia, a partir das 9h, na Arena do Farol.

– 1ª etapa do Circuito das Copas de Judô, às 9h, no Ginásio Municipal de Esportes Otto Birlem.

– Projeto cultural “Vem pra Capão”, com show de Janinho Mazotti, às 18h, no Parque Náutico.

Carnaval

O Carnaval de Capão da Canoa terá shows no Largo do Baronda, à beira-mar, além do tradicional evento Carnatexas de Arroio Teixeira, com desfile dos blocos. Essas e outras atrações estão previstas para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcelo Ramos, com a retomada do carnaval de rua, neste ano a prefeitura ampliou a programação: “Sabemos que as pessoas estão ansiosas pelo feriado e preparamos com muito carinho uma programação para todos os públicos”.

O prefeito Amauri Magnus Germano, por sua vez, ressalta que as festas de carnaval levam muitos foliões às ruas e que, por esse motivo, as atrações devem ser diversificadas, para todos os gostos.

(Marcello Campos)

