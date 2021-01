Acontece Capão de Canoa é a primeira praia do Litoral Norte gaúcho a contar com uma loja da rede de varejo catarinense Havan

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

A unidade gerou 150 novos empregos e vai funcionar de segunda a domingo, das 9h às 22h. (Foto: Divulgação)

A inauguração para convidados é nesta quarta-feira (20) e a abertura para o público acontece na quinta (21), a partir das 9 horas. O empreendimento de 8 mil metros quadrados está localizado na Estrada do Mar e oferece cerca de 300 mil itens nacionais e importados, possui estacionamento próprio e área de alimentação. A unidade gerou 150 novos empregos e vai funcionar de segunda a domingo, das 9h às 22h.

A Rede Havan possui filiais nas cidades gaúchas de Caxias do Sul, Erechim, Gravataí, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Viamão e Guaíba e seguirá expandindo no Rio Grande do Sul com abertura de lojas em Rio Grande, Canoas, Novo Hamburgo, Esteio, Canela, Santa Rosa, Vacaria e Porto Alegre.

A capital terá duas unidades. As obras da sede da Zona Norte já foram iniciadas. Neste ano, o proprietário Luciano Hang planeja inaugurar vinte operações no Brasil, com um investimento de R$ 400 milhões.

Programa da TV Pampa destaca a inauguração

O programa Pampa Debates, da TV Pampa, vai destacar a importância dos investimentos no litoral gaúcho. Para isso, o apresentador Paulo Sérgio Pinto recebe empresários e lideranças na sede da Havan em Capão da Canoa.

Participam: o CEO da Havan Liberty, Lucas Hang; o Diretor de Expansão da rede, Nilton Hang; o Presidente da Assembleia Legislativa do RS, Ernani Polo; a Vice-Prefeita de Capão da Canoa, Juliana Martin e o empresário Marco Bortolluzzi.

