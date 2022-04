Mundo Capital da Ucrânia é atingida por míssil durante visita do secretário-geral da ONU

28 de abril de 2022

Pelo menos duas explosões foram confirmadas em Kiev. Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, esteve com o presidente Zelensky nesta quinta-feira. Foto: Reprodução

A capital ucraniana, Kiev, foi alvo de ataques na noite desta quinta-feira (28). Correspondentes da agência de notícias AFP viram um andar de um prédio em chamas, janelas quebradas, uma forte presença policial e equipes de resgate.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou que houve dois ataques em um dos bairros da capital.

As explosões aconteceram no mesmo dia da visita do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou os ataques como “um ato de barbárie” e afirmou que foram realizados com mísseis de cruzeiro.

“Ataques com mísseis no centro de Kiev durante a visita oficial de António Guterres”, escreveu no Twitter, por sua vez, Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Ontem, [Guterres] estava sentado em uma mesa enorme no Kremlin. Hoje, há explosões sobre sua cabeça”, ironizou Podolyak, ao se referir à visita realizada por Guterres, na terça-feira, a Moscou, onde foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin.

“Esta é a prova de que precisamos de uma vitória rápida sobre a Rússia e que todo o mundo civilizado deve se unir em torno da Ucrânia. Temos que agir de forma rápida. Mais armas, mais esforços humanitários, mais ajuda”, instou o chefe da administração presidencial, Andriy Yermak.

Além disso, Yermak pediu que a Rússia seja privada de seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU.

Estes bombardeios “dizem muito sobre os esforços dos dirigentes russos para humilhar a ONU e tudo o que esta organização representa”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um vídeo postado no Telegram.

Guterres e a comitiva que o acompanha se sentiram “abalados” com a proximidade dos bombardeios russos, embora todos estejam “a salvo”, informou um porta-voz da ONU.

“É uma zona de guerra, mas causa comoção que isto tenha ocorrido perto do local onde estávamos”, disse o porta-voz Saviano Abreu, sem detalhar a qual distância a comitiva estava dos locais de impacto dos mísseis russos.

Visita de Guterres

O Conselho de Segurança da ONU fracassou em encerrar a guerra na Ucrânia, disse seu secretário-geral, Antonio Guterres, durante uma entrevista coletiva em Kiev.

“O Conselho de Segurança fracassou em fazer o que estava ao seu alcance para prevenir e acabar com esta guerra”, declarou Guterres ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, considerando o fracasso uma “fonte de grande decepção, frustração e raiva”.

