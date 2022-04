Porto Alegre Porto Alegre tem pontos de alagamento e semáforos inoperantes após temporal

28 de abril de 2022

Porto Alegre tem pontos de alagamento e semáforos inoperantes após temporal

Equipes da prefeitura estão nas ruas para atender as ocorrências devido à chuva que atingiu Porto Alegre no final da manhã desta quinta-feira (28). A precipitação foi 28 milímetros em três horas. Até as 16h, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou a queda de 14 árvores pela cidade, que estão em atendimento pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA).

A Defesa Civil do município atendeu a ocorrência da queda de vegetal sobre uma residência. Os bombeiros retiraram os galhos, não houve dano estrutural ao imóvel e os agentes disponibilizaram dois kits de lonas para os moradores.

Há registro de acumulo de água em via pública em dois pontos da Zona Norte. Há dois semáforos inoperantes na avenida Osvaldo Aranha, um na esquina com Garibaldi e outro com Santo Antônio, e um inoperante na avenida João Wallig com Texeira Mendes.

As equipes de fiscalização e manutenção elétrica da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

A prefeitura pede que a população faça o registro das demandas pelo telefone 156, para que os técnicos das secretarias tomem conhecimento dos casos e enviem equipes.

