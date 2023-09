Dicas de O Sul Capital Mundial do Churrasco, Porto Alegre recebe a primeira edição do “Porcaço” no 20 de Setembro

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

"Nossa ideia é explorar todo o potencial da carne suína, desde os cortes tradicionais até as preparações mais sofisticadas", disse a churrasqueira Clarice Chwartzmann Foto: Divulgação "Nossa ideia é explorar todo o potencial da carne suína, desde os cortes tradicionais até as preparações mais sofisticadas", disse a churrasqueira Clarice Chwartzmann. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O apreço pela carne suína acaba de ganhar uma nova dimensão com um evento itinerante dedicado a valorizar os sabores únicos do porco. Intitulado “Porcaço”, a primeira edição acontecerá no feriado de dentro da programação do “Churras no Cais” – evento do Cais Embarcadero que celebra a Semana Farroupilha.

A escolha do local não poderia ser mais adequada: às margens do Guaíba, na Capital Mundial do Churrasco, proporcionando um cenário deslumbrante e convidativo para os participantes desfrutarem da experiência gastronômica e da cultura gaúcha. O “Porcaço” é resultado de uma parceria entre o Frigorífico Santo André e a churrasqueira Clarice Chwartzmann.

Os pratos à base de porco serão o grande destaque, apresentando a qualidade da carne produzida pelo Frigorífico Santo André, empresa familiar localizada em Taquara com mais de meio século de história. Entre as opções gastronômicas do evento, estão: mix de linguiças com farofa e chimichurri, matambrito com coleslaw (salada de repolho), costelinha defumada no pit com purê de frutas e arroz de china (carreteiro com linguiça).

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla. O investimento para o 1º lote é de R$ 85 (+ R$ 8,50 taxa) e dá direito a open food das 12h às 17h.

“Nossa ideia é explorar todo o potencial da carne suína, desde os cortes tradicionais até as preparações mais sofisticadas, abrindo novos horizontes para os paladares mais exigentes”, destaca Clarice.

“A parceria entre o Frigorífico Santo André e a churrasqueira Clarice Chwartzmann surge como uma oportunidade de celebrar essa tradição de uma maneira única, destacando a versatilidade e o sabor da carne suína”, reforça Letícia Loeff, responsável pelo marketing da empresa. “O Porcaço promete ser um marco culinário, enriquecendo a tradição da região e destacando o potencial da carne suína na gastronomia contemporânea”, completa.

O evento itinerante deve percorrer diversas cidades do Rio Grande do Sul, levando aos participantes uma imersão completa no universo da carne suína. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas nos perfis https://www.instagram.com/claricechwartzmann/ e https://www.instagram.com/santoandresuinos/.

Serviço

O que: “Porcaço”

Quando: Dia , das 12h às 17h

Local: Cais Embarcadero, avenida Mauá, 1050, no Centro Histórico de Porto Alegre

Investimento: 1º lote R$ 85 (+ R$ 8,50 taxa)

Ingressos: plataforma Sympla

