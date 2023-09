Porto Alegre Cavalgada em Porto Alegre recolhe donativos para as pessoas atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

A concentração dos participantes será na rua Nestor Ludwig, perto do estádio Beira-Rio Foto: Divulgação A concentração dos participantes será na rua Nestor Ludwig, perto do estádio Beira-Rio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 1ª Cavalgada Solidária do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre será realizada na quarta-feira, feriado de 20 de Setembro, às 9h.

A iniciativa dos tradicionalistas acampados no Parque Harmonia tem o objetivo de recolher donativos (alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza e ração animal) para enviar às pessoas afetadas pelos temporais que atingiram Porto Alegre e o interior do Estado neste mês.

A concentração dos participantes será na rua Nestor Ludwig, perto do estádio Beira-Rio. O grupo seguirá pela avenida Edvaldo Pereira Paiva. As doações recebidas no percurso serão levadas para a Casa do Gaúcho. De lá, irão para a sede da Defesa Civil Municipal.

Os interessados em participar da Cavalgada podem se inscrever na sala da Associação dos Acampados da Estância da Harmonia, no Lote 208 do Acampamento Farroupilha.

A prefeitura de Porto Alegre informou que está alinhada à Comissão Executiva dos Festejos Farroupilhas que cancelou o desfile temático do 20 de Setembro em respeito às vítimas das chuvas, mas apoia a atividade dos tradicionalistas em demonstração de solidariedade aos necessitados.

