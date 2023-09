Esporte Porto Alegre recebe evento classificatório para o Brasileiro de basquete 3×3

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O basquete 3x3 ganhou status olímpico a partir dos Jogos de Tóquio Foto: Divulgação O basquete 3x3 ganhou status olímpico a partir dos Jogos de Tóquio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dunk Park Porto Alegre sedia neste (17) a seletiva estadual de basquete 3×3, que vale classificação para a etapa regional, que acontecerá em novembro, em Santa Catarina, e dará vaga para o campeonato nacional a ser realizado no ano que vem.

A partir das 9h até o final da tarde, a disputa acontece em quatro categorias diferentes: Sub 18, Sub 23, Adulto Masculino e Feminino. O evento é organizado pela Federação Gaúcha de Basquete (FGB). No total, 41 equipes estarão presentes com mais de 150 atletas.

O basquete 3×3 ganhou status olímpico a partir dos Jogos de Tóquio 2020 e será disputado no ano que vem em Paris. A modalidade tem algumas diferenças importantes na comparação com o jogo disputado por cinco jogadores. Confira algumas:

– A equipe é composta por três atletas e mais um reserva.

– O tempo total de disputa é de dez minutos ou 21 pontos.

– A substituição é livre, sem necessidade de comunicar o árbitro

– Não há cestas de três pontos; apenas de dois e de um ponto

– Não há faltas individuais, apenas coletivas

– As duas equipes jogam em uma cesta

– A dimensão da quadra é menor do que a do basquete 5×5

“Trata-se de um jogo muito dinâmico. A parte física conta bastante, pois a bola está em movimento praticamente o tempo todo”, disse o idealizador do Dunk Park, Anderson Wintter.

A disputa do basquete 3×3 tem uma organização por ranking. Apesar do jogo ser em trios, os atletas são ranqueados individualmente e obtêm a sua pontuação conforme o número de competições que disputarem.

Para disputar competições oficiais, é preciso estar cadastrado no site da Federação Internacional de Basquete (FIBA), o que está disponível de forma gratuita. A partir deste momento, o atleta busca obter sua pontuação participando de torneios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/porto-alegre-recebe-evento-classificatorio-para-o-brasileiro-de-basquete-3x3/

Porto Alegre recebe evento classificatório para o Brasileiro de basquete 3×3

2023-09-16