Folclorista gaúcho Paixão Côrtes será homenageado com mural artístico na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Imagem será pintada entre os dias 15 e 31 em área de futuro complexo imobiliário. (Foto: Divulgação)

Uma das mais relevantes personalidades da cultura gaúcha, o folclorista Paixão Côrtes (1927-2018) será homenageado em breve com um mural de 10 metros de altura no 4º Distrito, Zona Norte de Porto Alegre. O local escolhido é a área antigamente ocupada por uma fábrica de vidros e na qual será instalado um empreendimento imobiliário.

A obra de arte é assinada pelo internacionalmente renomado muralista paulistano Eduardo Kobra (mesmo autor do painel de Mario Quintana no Colégio Farroupilha). Quem passar pela esquina das ruas Voluntários da Pátria e Almirante Tamandaré (bairro Navegantes) poderá conferir o andamento do trabalho, no período de 15 a 31 de janeiro.

Responsável pela iniciativa, a construtora ABF Developments ressalta que a proposta estética envolve um diálogo conceitual entre tradição e modernidade em um complexo residencial-comercial a ser inaugurado já neste ano, com espaço para música, arte e gastronomia.

Emoção

Além da contribuição gigantesca como pesquisador, escritor, músico e comunicador, João Carlos Paixão Côrtes é também lembrado como “modelo-vivo” para a estátua do Laçador (produzida pelo escultor Antonio Caringi na década de 1950), Foi também cofundador do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), junto com Barbosa Lessa e Glauco Saraiva.

Esse gaúcho nascido em 1927 na cidade de Santana do Livramento (Fronteira-Oeste) é motivo de orgulho para os familiares, amigos e ex-colegas. O filho Carlos emociona-se ao falar da celebração do legado:

“Entendemos a homenagem como um reconhecimento pelos 70 anos de vida pública e pela dedicação de meu pai ao trabalho. Renovar as memórias é fundamental e esse mural tem o potencial de fazer com que mais e mais pessoas tenham curiosidade em saber quem foi Paixão Côrtes”.

Ele acrescenta: “Assim se realiza o desejo dele em servir de veículo às tradições, fazendo com que a cultura seja mantida e valorizada também entre as novas gerações”. Para Carlos, o fato de a obra ser feita por um artista mundialmente admirado e incluir a imagem do pai e do Laçador também são motivos de satisfação.

(Marcello Campos)

