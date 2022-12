Política Capitão da Polícia Militar da Bahia, André Porciuncula assume a Secretaria Especial da Cultura

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Ex-braço direito do ator Mario Frias, o policial (foto) atuava, desde outubro, como secretário-adjunto de Hélio Ferraz Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Ex-braço direito do ator Mario Frias, o policial (foto) atuava, desde outubro, como secretário-adjunto de Hélio Ferraz. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O capitão da Polícia Militar da Bahia André Porciuncula foi nomeado para assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo federal, a menos de um mês do fim da gestão de Jair Bolsonaro, conforme publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (07).

Ex-braço direito do ator Mario Frias, ele atuava, desde outubro, como secretário-adjunto de Hélio Ferraz, que foi exonerado do cargo. Ferraz é cotado para assumir a pasta da Cultura no governo de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo.

Em março, após Frias deixar a Secretaria Especial da Cultura para formalizar a sua candidatura a deputado federal pelo PL de São Paulo, Ferraz assumiu a pasta.

Porciuncula já tinha sido secretário de Fomento e Incentivo, setor responsável pela Lei Rouanet, mas deixou o cargo para disputar uma vaga de deputado federal pelo PL da Bahia. Terminou como suplente, após derrota nas urnas. De Mario Frias, ele recebeu o apelido de “Capitão Cultura”.

