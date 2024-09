Dicas de O Sul Capitólio, em Porto Alegre, terá longa-metragem baseado em obra de Milan Kundera neste sábado

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Com entrada franca, a sessão integra a mostra O Mundo Proibido da Tchecoslováquia. Foto: Alex Rocha/PMPA Com entrada franca, a sessão integra a mostra O Mundo Proibido da Tchecoslováquia. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Neste sábado (28), às 10h, a Sessão Vagalume Professor da Cinemateca Capitólio apresenta um programa duplo com A Propósito de Tristes Trópicos (1990), de Jorge Bodanzky, Jean-Pierre Beaurenaut e Patrick Menget, e Bicicletas de Nhanderú (2011), de Ariel Ortega e Patrícia Ferreira, seguida de debate com o professor da Ufrgs Vitor Queiroz, organizador do Circuito Mitológicas. A entrada é franca para professores.

A sessão é uma parceria com a mostra Filmíticos, que integra o Circuito Mitológicas, uma celebração na capital gaúcha dos 60 anos de Mitológicas, obra do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Realização do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Adaptação de Milan Kundera – Também neste sábado (28), às 19h30min, a Cinemateca Capitólio apresenta a sessão de A Piada, longa-metragem que Jaromil Jireš (diretor do cultuado Valerie e Sua Semana de Deslumbramentos) realizou em parceria com o escritor Milan Kundera, a partir do romance homônimo lançado em 1967, publicado no Brasil como A Brincadeira. Com entrada franca, a sessão integra a mostra O Mundo Proibido da Tchecoslováquia.

