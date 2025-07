Inter Carbonero brilha no apagar das luzes e garante o empate do Inter no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Carbonero segue justificando a confiança da torcida e constrói, jogo a jogo, uma campanha promissora Foto: Ricardo Duarte/Internacional Carbonero segue justificando a confiança da torcida e constrói, jogo a jogo, uma campanha promissora. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Em uma noite dramática no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional sofreu para furar o bloqueio do Vasco e só conseguiu arrancar o empate aos 45 minutos do segundo tempo, com gol de Carlos Carbonero.

A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por um início dominado pelo adversário e por uma reação tardia do Colorado, que martelou a defesa cruzmaltina até conseguir igualar o placar.

O gol vascaíno veio aos 29 minutos da etapa inicial, quando o Inter ainda não conseguia ver a cor da bola. Somente a partir dos 36 minutos houve sinais de reação, com três chances seguidas em uma sequência que quase culminou no empate. Mas foi depois do intervalo que o técnico Roger Machado decidiu mexer: colocou Carbonero em campo e o colombiano incendiou o jogo.

Recuperado de lesão, Carbonero iniciou no banco por precaução. Segundo Roger, o descanso foi planejado para evitar desgaste antes do confronto com o Fluminense. O treinador revelou que conversou com o jogador no sábado (26), que se disse melhor, mas ainda cansado. Assim, Carbonero ficou como opção, e foi acionado no segundo tempo.

Sua entrada mudou o panorama da partida. Atuando pela esquerda, em parceria com Bernabei, o camisa 7 protagonizou as principais ações ofensivas do Inter. Foram pelo menos três finalizações originadas em assistências do lateral argentino.

Na jogada do empate, Bernabei cruzou rasteiro após chegar à linha de fundo. A bola passou por Vegetti e sobrou para Carbonero, que bateu firme da entrada da área, decretando o empate e garantindo um ponto importante para o Colorado.

Números do Carbonero

Mesmo com apenas sete jogos no Brasileirão, Carbonero exibe números promissores:

Estatísticas

Estatísticas Contra o Vasco No Brasileirão Finalizações 6 2,1 por jogo Chutes ao gol 2 0,4 por jogo Gols 1 2 Minutos jogados 45 396 Participações como titular — 5 de 7 Aproveitamento nos passes 81% 82%

Carbonero tem média de 1 gol a cada 198 minutos e já caiu nas graças da torcida colorada desde sua estreia. Após três meses de recuperação, o colombiano voltou em alto nível e mostrou que é peça-chave para as ambições do Inter na temporada.

