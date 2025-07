Grêmio Derrota do Grêmio diante do Palmeiras no Brasileirão não impede Mano Menezes de enxergar progresso

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mano Menezes destaca o avanço defensivo do Grêmio, que conseguiu limitar as finalizações do adversário Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mano Menezes destaca o avanço defensivo do Grêmio, que conseguiu limitar as finalizações do adversário. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite de sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo, o Grêmio sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro: 1 a 0 para o Palmeiras, pela 17ª rodada da competição. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer na temporada e permanece na 14ª colocação, com 17 pontos — apenas dois à frente do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento.

Apesar do revés, o técnico Mano Menezes demonstrou otimismo ao avaliar o desempenho de sua equipe. Em entrevista coletiva após a partida, ele reconheceu os problemas nos minutos iniciais, principalmente na marcação diante da forte intensidade palmeirense. No entanto, destacou que, ao longo do jogo, houve evolução suficiente para justificar um empate no primeiro tempo.

“Embora a derrota seja sempre ruim, acho que enxergamos algumas perspectivas do que estamos pensando para fazer para a equipe”, afirmou Mano. “Desde o retorno, foi o melhor jogo que a gente fez. Levamos daqui algo esperançoso para fazer melhor logo ali na frente.”

A sequência negativa incomoda, mas Mano ressaltou a melhora no comportamento defensivo do Grêmio. Em comparação com jogos anteriores fora de casa, quando o time sofreu 48 finalizações somadas, o Tricolor conseguiu reduzir significativamente as investidas palmeirenses, permitindo apenas sete chutes — três deles no gol.

“Achei que a gente defendeu muito bem. Voltamos a ter confiança na forma como nos defendemos e disputamos. Ganhamos quase todos os duelos defensivos contra um ataque que é forte”, destacou o treinador.

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira (29), às 20h30min, quando recebe o Fortaleza, na Arena, em Porto Alegre, em partida adiada da 14ª rodada. O duelo será decisivo para a equipe seguir lutando pela recuperação e evitar se aproximar da zona da degola.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/derrota-do-gremio-diante-do-palmeiras-no-brasileirao-nao-impede-mano-menezes-de-enxergar-progresso/

Derrota do Grêmio diante do Palmeiras no Brasileirão não impede Mano Menezes de enxergar progresso

2025-07-28