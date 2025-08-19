Inter Carbonero será testado antes de decisão contra o Flamengo pela Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Carbonero corre contra o tempo para estar em campo contra o Flamengo Foto: Ricardo Duarte/Internacional arbonero corre contra o tempo para estar em campo contra o Flamengo. Teste decisivo no treino de hoje pode definir o destino do camisa 7 na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter vive momentos decisivos antes do confronto contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. No treino da tarde desta terça-feira (19), o atacante colombiano Carlos Carbonero passará por um teste físico no CT Parque Gigante que definirá sua presença na partida de quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Carbonero se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, sofrida no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 6. Desde então, o camisa 7 intensificou o tratamento com sessões em três turnos — manhã e tarde no CT e à noite em casa — além de contratar um fisioterapeuta particular para acelerar sua recuperação.

Segundo o clube, a lesão atual não tem relação com outra sofrida anteriormente, apesar de afetar a mesma região. A comissão técnica, liderada por Roger Machado, acompanha de perto a evolução do jogador e só pretende relacioná-lo caso ele esteja apto a participar das atividades sem risco de nova contusão.

Mesmo que seja liberado, a tendência é que Carbonero comece no banco de reservas, como opção para o decorrer do jogo. O Inter deve repetir a escalação da semana passada, com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley.

A expectativa é alta, e o treino desta tarde será decisivo para definir os últimos detalhes antes do duelo que pode garantir o Colorado nas quartas da competição continental.

