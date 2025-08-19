Terça-feira, 19 de agosto de 2025
19 de agosto de 2025
EPTC já preparou o caminho. Transporte reforçado, trânsito monitorado e torcida com rota garantida até o coração da Libertadores.Foto: Alex Rocha/PMPA
A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) anunciou o plano operacional para garantir a mobilidade e segurança viária durante o confronto entre Internacional e Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores da América.
Os portões do estádio serão abertos às 18h30min, mesmo horário em que começa a circular a linha especial de ônibus F993 Futebol. A linha contará com seis veículos na ida e seis na volta, com embarque no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, e desembarque na rua Nestor Ludwig, próxima ao estádio. Após o término da partida, os ônibus farão o trajeto inverso.
Além disso, mais de 20 linhas regulares de ônibus e lotações atendem a região do Beira-Rio, especialmente pelo corredor da avenida Padre Cacique.
Para facilitar o deslocamento dos torcedores que optarem por táxi, os corredores de ônibus das avenidas Borges de Medeiros e Padre Cacique serão liberados para circulação de táxis a partir das 18h30, três horas antes do início da partida. Após o jogo, os corredores das avenidas Padre Cacique e Praia de Belas (sentido bairro-Centro) também estarão liberados para táxis por três horas.
A partir das 12h30, agentes da EPTC estarão posicionados nos cruzamentos da avenida Padre Cacique com a rua Nestor Ludwig e da avenida Edvaldo Pereira Paiva com a mesma rua, para orientar o trânsito e garantir a fluidez. Às 17h30, o efetivo será ampliado no entorno do estádio.
Após o jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo único em direção ao Centro, em ambos os sentidos, para facilitar a saída dos torcedores.
Durante toda a operação, a EPTC fará o monitoramento da circulação e poderá realizar ajustes conforme necessário. As atualizações serão divulgadas em tempo real pelo perfil oficial da empresa na rede social X: @EPTC_POA.