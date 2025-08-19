Porto Alegre Policial Militar é afastado após tentar furtar produtos em supermercado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Câmeras gravaram momento em que homem coloca cremes hidratantes dentro da roupa Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um PM (policial militar) foi flagrado por câmeras de segurança de um supermercado ao tentar furtar dois frascos de creme hidratante, em Porto Alegre. O caso teria acontecido no dia 5 de agosto. Conforme a BM (Brigada Militar), ele foi afastado das atividades.

O PM caminhava por um dos corredores e empurrava um carrinho quando colocou os produtos dentro da roupa. Depois, ele deixou o local sem pagar. Em nota, a Brigada Militar informou que seguranças do supermercado perceberam o ocorrido e abordaram o policial no estacionamento. Ele então teria voltado ao estabelecimento e feito o pagamento pelos produtos.

Confira, na íntegra, a nota da Brigada Militar:

“A Brigada Militar informa que tomou conhecimento de um fato ocorrido em um supermercado na Zona Norte de Porto Alegre envolvendo um oficial lotado no 11º BPM.

A instituição ressalta que o caso está sendo devidamente apurado pelas instâncias competentes, tanto na esfera policial quanto administrativa, observando-se todos os direitos e garantias legais.

No momento, as informações preliminares apontam que o militar, que estava em trajes civis e fora de serviço, foi abordado pela segurança do estabelecimento e realizou o pagamento dos itens no local.

A Brigada Militar informa ainda que o referido militar encontra-se afastado de suas funções até a conclusão das apurações. A Corporação destaca que tal conduta não condiz com os valores, princípios e a disciplina que norteiam a vida militar, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a responsabilidade na condução de todos os procedimentos, adotando as medidas cabíveis.”

