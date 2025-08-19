Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Policial Militar é afastado após tentar furtar produtos em supermercado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Câmeras gravaram momento em que homem coloca cremes hidratantes dentro da roupa

Foto: Reprodução

Um PM (policial militar) foi flagrado por câmeras de segurança de um supermercado ao tentar furtar dois frascos de creme hidratante, em Porto Alegre. O caso teria acontecido no dia 5 de agosto. Conforme a BM (Brigada Militar), ele foi afastado das atividades.

O PM caminhava por um dos corredores e empurrava um carrinho quando colocou os produtos dentro da roupa. Depois, ele deixou o local sem pagar. Em nota, a Brigada Militar informou que seguranças do supermercado perceberam o ocorrido e abordaram o policial no estacionamento. Ele então teria voltado ao estabelecimento e feito o pagamento pelos produtos.

Confira, na íntegra, a nota da Brigada Militar:

“A Brigada Militar informa que tomou conhecimento de um fato ocorrido em um supermercado na Zona Norte de Porto Alegre envolvendo um oficial lotado no 11º BPM.

A instituição ressalta que o caso está sendo devidamente apurado pelas instâncias competentes, tanto na esfera policial quanto administrativa, observando-se todos os direitos e garantias legais.

No momento, as informações preliminares apontam que o militar, que estava em trajes civis e fora de serviço, foi abordado pela segurança do estabelecimento e realizou o pagamento dos itens no local.

A Brigada Militar informa ainda que o referido militar encontra-se afastado de suas funções até a conclusão das apurações. A Corporação destaca que tal conduta não condiz com os valores, princípios e a disciplina que norteiam a vida militar, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a responsabilidade na condução de todos os procedimentos, adotando as medidas cabíveis.”

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

CR7 emociona o mundo com gesto decisivo na final da Supercopa Saudita
EPTC define o esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo, no Beira-Rio, pela Libertadores
https://www.osul.com.br/policial-militar-e-afastado-apos-tentar-furtar-produtos-em-supermercado-em-porto-alegre/ Policial Militar é afastado após tentar furtar produtos em supermercado em Porto Alegre 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Política Em nova aliança, partidos do Centrão devem reforçar críticas contra Lula, mas não pretendem abrir mão de cargos
Política Governo Lula contesta validade de investigação dos Estados Unidos no Brasil
Mundo Trump agora afirma não saber se Putin quer o fim da guerra na Ucrânia
Esporte Fim de uma era? Ex-chefe da Haas aponta possível aposentadoria de Lewis Hamilton
Grêmio Quatro atletas do Grêmio são convocadas para treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina
Esporte Em busca de título inédito, Seleção Brasileira feminina de vôlei embarca para o Mundial na Tailândia
Inter Inter cria comissão para estudar modelos de gestão e estrutura jurídica
Política União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos
Economia No Senado, ministra do Planejamento defende revisão de gastos e de isenções fiscais
Esporte Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025
Pode te interessar

Porto Alegre Obras na rampa de acesso ao corredor humanitário trocam de pista nesta quarta-feira em Porto Alegre

Porto Alegre Porto Alegre receberá nova tecnologia para controle do mosquito Aedes aegypti

Porto Alegre Porto Alegre pode registrar vento forte e chuva nas próximas horas

Economia Inflação para o consumidor recua em Porto Alegre na segunda semana deste mês