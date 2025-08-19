Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte CR7 emociona o mundo com gesto decisivo na final da Supercopa Saudita

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Ele não fez o gol, mas deu o gol, Cristiano Ronaldo prova que liderança também se mede em generosidade

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Ele não fez o gol, mas deu o gol, Cristiano Ronaldo prova que liderança também se mede em generosidade. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Cristiano Ronaldo voltou a ser manchete global — não apenas pelo título conquistado, mas por uma atitude que simboliza liderança e generosidade. Na final da Supercopa Saudita, o Al-Nassr venceu o Al-Ittihad por 2 a 1, mesmo jogando com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo.

O camisa 7 não marcou, mas foi protagonista ao dar uma assistência decisiva para o gol da vitória, anotado por João Félix. O passe preciso e a escolha de abrir mão da finalização para servir o companheiro português chamaram atenção da imprensa internacional e das redes sociais.

A atitude de CR7 foi vista como um exemplo de espírito coletivo. Em vez de buscar o protagonismo individual, ele optou por fortalecer o vínculo com Félix, recém-chegado ao clube. A jogada foi descrita como “um gol dado” — expressão que virou manchete em diversos veículos esportivos.

João Félix, que marcou o gol decisivo, foi contratado pelo Al-Nassr por cerca de R$ 200 milhões, com vínculo até o primeiro semestre de 2027. Após passagens apagadas por Chelsea e Milan, o atacante reencontra protagonismo ao lado de Ronaldo.

