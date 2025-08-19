Grêmio Grêmio inicia caminhada rumo ao bicampeonato na Brasil Ladies Cup 2025

19 de agosto de 2025

O Grêmio está pronto para defender sua coroa na Brasil Ladies Cup 2025

O Grêmio está pronto para mais um capítulo importante em sua trajetória no futebol feminino. A equipe tricolor foi confirmada na disputa da Brasil Ladies Cup 2025, competição que será realizada entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo.

A participação marca o retorno do clube à competição que consagrou o time como campeão em 2024, após uma campanha memorável que culminou na vitória sobre o Bahia na grande final.

A quinta edição da Brasil Ladies Cup chega com novidades significativas. Pela primeira vez, o torneio contará com apenas quatro equipes, e será disputado em formato de mata-mata, com semifinais, disputa de terceiro lugar e final. Além do Grêmio, o torneio reunirá o Palmeiras, o Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina) e o Peñarol (Uruguai), marcando a estreia de clubes estrangeiros na competição e reforçando seu caráter internacional.

Essa mudança no formato não apenas torna os confrontos mais decisivos desde o início, como também eleva o nível técnico e competitivo do torneio. A presença de equipes tradicionais da América do Sul promete jogos intensos e disputas equilibradas, com destaque para o crescimento do futebol feminino em toda a região.

O elenco gremista chega motivado e com foco total na conquista do bicampeonato. A comissão técnica trabalha intensamente na preparação física e tática das atletas, visando não apenas o desempenho em campo, mas também a valorização do projeto esportivo do clube. A participação na Ladies Cup é vista como uma oportunidade estratégica para consolidar o Grêmio como referência no futebol feminino nacional e internacional.

Além da competição, o evento contará com uma programação paralela voltada ao desenvolvimento da modalidade. Estão previstas palestras, workshops e ações sociais, com temas como equidade de gênero, inclusão, gestão esportiva e formação de atletas. Essas atividades reforçam o compromisso da Brasil Ladies Cup com a transformação social por meio do esporte.

A premiação da edição 2025 permanece a mesma: R$ 50 mil para o clube campeão e R$ 30 mil para o vice-campeão. Embora os valores não sejam o principal atrativo, representam um incentivo importante para as equipes e ajudam a fortalecer a estrutura do futebol feminino nos clubes participantes.

Fábio Wolff, membro do comitê organizador, destacou o papel da competição como plataforma de visibilidade e desenvolvimento:

“Ano após ano, temos construído uma competição de alta seriedade, que reúne equipes tradicionais da modalidade e também impulsiona debates relevantes e ações transformadoras dentro e fora das quatro linhas.”

A participação do Grêmio na Brasil Ladies Cup reafirma o compromisso do clube com o fortalecimento do futebol feminino. Nos últimos anos, o Tricolor tem investido na formação de atletas, na estrutura profissional e na visibilidade da equipe, colhendo resultados expressivos e conquistando espaço entre os principais clubes do país.

Com a bola prestes a rolar, a expectativa é de grandes jogos, emoção e mais um capítulo de superação e talento das Mosqueteiras gremistas. A torcida já começa a se mobilizar, e o clube promete cobertura completa dos jogos e bastidores, aproximando ainda mais os fãs da equipe feminina.

