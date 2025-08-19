Inter Inter: Fé, foco e arquibancadas em chamas para a virada na Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Mesmo com quatro jogos sem vencer no Beira-Rio, o Inter aposta na força da torcida para mudar o roteiro na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter chega para o confronto decisivo contra o Flamengo pela Libertadores com uma mistura de fé, foco e realismo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença no Beira-Rio para garantir a classificação direta às quartas de final. Se vencer por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Apesar da pressão e da sequência de resultados negativos — incluindo quatro jogos sem vitória em casa — o ambiente no clube é de mobilização total. A torcida tem sido um dos pilares dessa retomada emocional.

Os ingressos para o jogo estão esgotados, e o Beira-Rio promete ser um verdadeiro caldeirão. O técnico Roger Machado destacou a importância da energia vinda das arquibancadas, afirmando que o apoio dos torcedores pode ser determinante para a virada.

Nos bastidores, há uma clara tentativa de remobilizar o elenco. Jogadores como Bruno Henrique ressaltaram a força do grupo e a confiança na virada. A fé da torcida também se reflete fora do estádio.

O Inter entra em campo com os pés no chão, mas com o coração pulsando forte. A Libertadores é um sonho vivo — e o Beira-Rio será o palco onde esse sonho pode ganhar novo fôlego.

