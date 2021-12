Geral Cardeal cotado para ser primeiro papa africano em 1.500 anos apresenta renúncia

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Peter Turkson tem 73 anos e é natural de Gana. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cardeal Peter Turkson, que em 2013 foi um dos nomes cotados para a sucessão de Bento XVI – o que o tornaria o primeiro pontífice africano em aproximadamente 1.500 anos – apresentou na semana passada renúncia do cargo à frente do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano.

A decisão foi relatada pela primeira vez pelo blog italiano conservador messainlatino.it e confirmada pela agência de notícias Reuters no último sábado (18). Conforme fontes consultadas pela agência, o Papa Francisco ainda não decidiu se aceitará ou não o pedido.

Turkson tem 73 anos e é natural de Gana. Desde 2016, quando o departamento dele foi criado, tem sido um conselheiro-chave para o Papa Francisco, principalmente em questões como mudança climática e justiça social, e atualmente é o único africano a chefiar uma pasta no Vaticano.

O motivo da solicitação ainda não foi esclarecido, mas uma fonte afirmou que o religioso, que está próximo dos 75 anos de idade para a aposentadoria compulsória de bispos, estaria “farto” de disputas internas na Igreja.

O Departamento de Desenvolvimento Humano também passou por uma revisão externa chefiada pelo cardeal Blase Cupich, de Chicago, nos Estados Unidos, a pedido do Papa, no início deste ano. Em agosto, o secretário adjunto padre Augusto Zampini deixou o posto sem muitas explicações. Outro padre, Bruno Maria Duffè, saiu do órgão após completar a idade de aposentadoria.

Mesmo se deixar seu posto no Vaticano, até que complete 80 anos Turkson ainda poderá participar de um conclave de cardeais para eleger o próximo papa após a aposentaria ou morte de Francisco.

Papa completa 85 anos

O papa Francisco completou, na sexta-feira (17), 85 anos. Francisco teve um dia normal de trabalho. Pela manhã, deu boas-vindas ao primeiro grupo de imigrantes do Chipre levado para a Itália a convite dele. Os refugiados presentearam o Papa com uma pintura feita por um afegão. Depois, o cardeal Raniero Cantalamessa fez a pregação do Advento – o período litúrgico de quatro semanas antes do Natal. Líderes mundiais e milhares de fiéis enviaram felicitações ao Papa Francisco. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral