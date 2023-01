Saúde Cardiologista alerta para os riscos da desidratação e do consumo excessivo de álcool no Carnaval

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

As arritmias são um fator de grande procura por atendimento médico nesta época, devido ao exagero no consumo de bebidas alcoólicas e ao uso de drogas estimulantes. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Quando se fala em coração, geralmente vem a conexão imediata com sentimentos de amor, felicidade, paz e alegria. Entretanto, tão importante quanto o que sentimos, são os cuidados que se deve ter com este músculo fundamental do corpo humano, em qualquer tempo ou fase da vida.

Com a aproximação do Carnaval, nos dias 20 e 21 de fevereiro, uma das datas mais aguardadas pelos brasileiros, é preciso tomar alguns cuidados para que toda a empolgação, euforia e energia dedicadas a estes momentos não coloquem em risco a saúde do coração.

O médico cardiologista do CCG Saúde/Hapvida NotreDame Intermédica, Dr. Mateus Zanotto, avalia que, para a maioria das pessoas, o feriado pode ser muito importante como um período de relaxamento, de descanso ou, pelo contrário, de intensa diversão. Mas, é preciso ficar atento. O alerta não é sem razão. Normalmente, durante o Carnaval, que se estende por quatro dias, com atividades em temperaturas muito elevadas em todo o país, a busca por atendimento nos hospitais atribuída a problemas cardiológicos se intensifica.

Ocorrências

Segundo o Dr. Zanotto, as principais ocorrências se devem a síncopes (desmaios), palpitações (coração acelerado) e angina (dor no peito), refletindo que o organismo não está funcionando adequadamente. “Isto está relacionado diretamente à desidratação. As pessoas esquecem de tomar água. Além disso, o calor excessivo, associado a ambientes superlotados e fechados, contribuem para o mal-estar”, afirma o especialista.

As arritmias (fibrilação arterial) são um outro fator de grande procura por atendimento médico nesta época. Isto ocorre devido ao exagero no consumo de bebidas alcoólicas e ao uso de drogas estimulantes, a exemplo dos energéticos, entre outras.

Por isto, o médico diz ser recomendável, antes de qualquer coisa em nome da diversão, pensar na saúde do corpo: “Beber muito líquido, principalmente água; em caso de bebida alcoólica, beber com moderação; e evitar, ao máximo, o abuso de bebidas energéticas ou o uso de qualquer droga ilícita”.

Afinal, o Carnaval só será de boas lembranças se as pessoas voltarem felizes e mais saudáveis para casa. Com equilíbrio e sem exageros, o coração agradece.

