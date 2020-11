Rio Grande do Sul Carga de eletrônicos e bebidas no valor de R$ 300 mil é apreendida em Lajeado

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Os eletrônicos estavam escondidos em fundos falsos de caixas cheias de cuias de chimarrão. Foto: Divulgação/PRF Os eletrônicos estavam escondidos em fundos falsos de caixas cheias de cuias de chimarrão. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu no sábado (21) uma carga de eletrônicos e bebidas no valor de R$ 300 mil na BR 386, em Lajeado. Os eletrônicos estavam escondidos em fundos falsos de caixas cheias de cuias de chimarrão.

Os policiais abordaram uma Strada com placa de Frederico Westphalen, e durante a vistoria do veículo, foram encontrados cerca de 30 aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos diversos e bebidas introduzidas ilegalmente no País.

Os eletrônicos estavam escondidos em fundos falsos de caixas cheias de cuias de chimarrão. O condutor, um homem de 37 anos, declarou que adquiriu os produtos no Paraguai e que levaria para Araranguá, em Santa Catarina.

Estima-se que o valor das mercadorias é de aproximadamente R$ 300 mil. Os produtos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

