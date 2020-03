Colunistas Carimbo do MDB nacional

Por Flavio Pereira | 5 de março de 2020

Sebastião Melo recebeu apoio do MDB nacional. (Foto: Reprodução)

A direção nacional do MDB formalizou ontem apoio às pré-candidaturas do deputado Sebastião Melo, em Porto Alegre, e José Luiz Datena, em São Paulo, capitais consideradas estratégicas em 2020. O ato ocorrido na Câmara dos Deputados, em Brasília, consolida o nome de Sebastião Melo dentro do partido.

Isenção do ICMS para Santas Casas

O deputado estadual Pedro Pereira (PSDB), que integra a base do governo gaúcho, sugeriu ao governador que encaminhe à Assembleia Legislativa projeto de lei para isentar de cobrança do ICMS as santas casas e os hospitais filantrópicos. Pedro Pereira, que é médico, tem um projeto neste sentido tramitando na Casa, mas paralisado nas comissões técnicas. Ele argumenta que a Assembleia Legislativa já aprovou proposta idêntica para beneficiar as igrejas.

Governo quer apressar projeto que aumenta alíquota dos PMs

O governo do Estado identificou que, se não formalizar o pedido de urgência, dificilmente conseguirá colocar em pauta o projeto que altera as alíquotas de previdência dos policiais militares. A tramitação normal dependeria de provação de pareceres nas comissões do Legislativo até a chegada em plenário.

Preocupações junto à base do governo

Na base aliada do governo, o líder Frederico Antunes identifica a disposição de votar o projeto. Há, porém, setores da própria base receosos diante da possibilidade deste projeto causar algum alvoroço junto aos policiais militares. Afinal, a decisão liminar do ministro Luis Roberto Barroso que autoriza o Estado a discutir uma legislação local, não declarou expressamente que a Lei Federal que regula a previdência para integrantes das Forças armadas e forças auxiliares no Estado, não está em vigor. A decisão final foi deixada para o plenário do STF.

A possibilidade de quitar IPVA em blitz

O deputado Sebastião Melo, do MDB, confirma que um entendimento com o governo do Estado levou a Assembleia Legislativa a manter o veto total ao projeto de sua autoria que permite a quitação de débitos veiculares on-line durante blitz de trânsito. O projeto instituía o chamado “Programa Veículo Legal”. Pelo acordo, o governo se compromete em remeter à Assembleia projeto semelhante com todas as especificações técnicas que não constavam da proposta legislativa.

Começa a janela de abril

A janela de troca de partidos, exclusiva para vereadores, começa hoje com o anúncio, em Porto Alegre, da filiação do vereador Valter Nagelstein, que vai para o PSD, que deverá presentá-lo como pré-candidato à prefeitura da capital gaúcha.

Nos próximos dias, a vereadora Comandante Nádia, também deixa o MDB para filiar-se ao Democratas. Deverá ser lançada pré-candidata à prefeitura.

A réplica à França

Repercutiu ontem em todo o país a proposta sugerida pelo deputado Marco Feliciano, que protocolou um pedido para que Rodrigo Maia conceda a Medalha do Mérito Legislativo a Jacques Cassandri. Ele é um conhecido ladrão de bancos na França. A proposta de Feliciano quer demarcar um protesto após Lula, condenado em três instâncias pelo Judiciário brasileiro, ter recebido o título de cidadão honorário de Paris.

