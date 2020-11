Celebridades Carla Diaz completa 30 anos e mãe relembra presença de Maradona em festa da filha: “Tivemos essa sorte”

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Atriz teve amizade com Giannina Maradona na infância quando morou em Buenos Aires, na Argentina Foto: Divulgação/Elektra Atriz teve amizade com Giannina Maradona na infância quando morou em Buenos Aires, na Argentina. (Foto: Divulgação/Elektra) Foto: Divulgação/Elektra

Carla Diaz completou 30 anos neste sábado (28) e a mãe dela, Mara Diaz, relembrou a presença do craque argentino Maradona, que morreu esta semana, no aniversário de 7 anos da filha, quando elas moravam em Buenos Aires, na Argentina. A atriz gravava Chiquititas, na Telefê, mesma emissora de Cebollitas, novelinha infantil que Giannina Maradona atuava e elas ficaram amigas na época.

“A garota fazia uma novela que falava um pouco da história do pai dela, de um menino que jogava futebol. E os estúdios eram os mesmos que Carla gravava. Fomos comemorar o aniversário dela em um restaurante e, por coincidência, ele foi visitar a filha dele e tiramos essa foto. Foi muita coincidência, porque ele nunca ia ver a filha. E tivemos essa sorte”, declara Mara.

Apesar da boa convivência profissional, Carla não manteve a amizade com a filha de Maradona. “Foi mais uma amizade de criança, por conta da convivência na época dos estúdios. As crianças tinham amizade. Esse restaurante era um ponto de encontro dos elencos. E foi muito legal porque o pai da Carla era superfã dele. Ele tem o Maradona como ídolo mesmo. Ele até falava que se tivesse tido um menino se chamaria Diego. É uma pena que não encontrei esta foto dele com Carla em alta para postar. A imagem que tenho foram os fãs que me passaram, em baixa qualidade”, lamenta.

