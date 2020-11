Celebridades Camila Queiroz: “Adoro tatuagens e espero criar coragem para fazer mais no futuro”

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

O marido da atriz, Klebber Toledo, abriu um estúdio de tatuagem no Rio de Janeiro Foto: Estevam Avellar/Divulgação

Aos 27 anos de idade, Camila Queiroz, rendeu-se a outra tatuagem. A atriz, já tinha três corações tatuado no tornozelo, que representam o amor dela e das duas irmãs, Melina e Caroline. Ela conta que o segundo desenho foi por acaso.

“Por incrível que pareça, não foi combinado. Estávamos todas no estúdio de tatuagem que o Klebber acabou de abrir, no BarraShopping, e as tattoos foram acontecendo. Cada uma de nós fez algo que significava para si”, diz Camila, que estava acompanhada da mãe, Eliane Tavares, e das duas irmãs, no estúdio ‘Old Factory Tattoo’, de propriedade do marido, Klebber Toledo.

