Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Carlos Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes está “decidido a matar Bolsonaro”

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

"O 'guardião' da Constituição tornou-se seu coveiro”, ironizou o político nas redes sociais.

Foto: Reprodução
"O 'guardião' da Constituição tornou-se seu coveiro”, ironizou o político nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (8), que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), “está decidido a matar” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ao que parece, está escancarado: Alexandre de Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro. O ‘guardião’ da Constituição tornou-se seu coveiro”, escreveu o político nas redes sociais.

“Bolsonaro sobreviveu a sete cirurgias de emergência – e, desde então, é vítima de uma perseguição homeopática e calculada para destruí-lo física e psicologicamente, junto com seus aliados e o povo que ousa não se submeter”, acrescentou.

Carlos comentou os processos judiciais aos quais Bolsonaro é investigado e disse que “tortura virou método para arrancar delações validadas sem provas; o devido processo legal foi violentado; buscas e apreensões sem fundamento; prisões ilegais; mortes abafadas”.

O vereador acusou o STF de esquecer as investigações sobre “desvios no INSS, indícios de corrupção generalizada e violação à independência dos Poderes”, que, segundo ele, são casos que deveriam ser julgados pelos ministros.

Bolsonaro cumpre medidas cautelares desde julho, por coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. Ao descumprir algumas delas, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente na última segunda-feira (4).

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Flávio Dino rebate Embaixada dos Estados Unidos e diz que não é atribuição do órgão “monitorar” ministros do Supremo
Corinthians realiza assembleia para decidir impeachment de Augusto Melo neste sábado
https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-diz-que-alexandre-de-moraes-esta-decidido-a-matar-bolsonaro/ Carlos Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes está “decidido a matar Bolsonaro” 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Eventos em Porto Alegre alteram o trânsito no fim de semana
Grêmio Grêmio intensifica preparação para duelo decisivo contra o Sport na rodada final do primeiro turno
Ciência Brasileiro participa de descoberta de planeta maior do que a Terra e que tem temperatura de 300°C
Esporte Fifa quer limitar transferências entre clubes do mesmo conglomerado
Música Morre Arlindo Cruz, compositor que redefiniu o samba, aos 66 anos
Esporte Corinthians realiza assembleia para decidir impeachment de Augusto Melo neste sábado
Política Flávio Dino rebate Embaixada dos Estados Unidos e diz que não é atribuição do órgão “monitorar” ministros do Supremo
Inter Inter avança com autoridade na Copa do Brasil Feminina
Esporte Bernardinho divulga pré-lista da Seleção Brasileira para o Mundial de Vôlei nas Filipinas
Inter Após saída da Copa do Brasil, Inter acende alerta financeiro
Pode te interessar

Política Flávio Dino rebate Embaixada dos Estados Unidos e diz que não é atribuição do órgão “monitorar” ministros do Supremo

Política Presidente da Câmara dos Deputados avalia afastamento do mandato de pelo menos três parlamentares por 6 meses devido a motim

Política Lula sanciona com vetos projeto que enfraquece regras de licenciamento ambiental

Política Governo Lula prevê novas sanções dos EUA ao Supremo e considera “ilusão” Trump ceder no tarifaço