Política Carlos Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes está "decidido a matar Bolsonaro"

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

"O 'guardião' da Constituição tornou-se seu coveiro", ironizou o político nas redes sociais. Foto: Reprodução

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (8), que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), “está decidido a matar” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ao que parece, está escancarado: Alexandre de Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro. O ‘guardião’ da Constituição tornou-se seu coveiro”, escreveu o político nas redes sociais.

“Bolsonaro sobreviveu a sete cirurgias de emergência – e, desde então, é vítima de uma perseguição homeopática e calculada para destruí-lo física e psicologicamente, junto com seus aliados e o povo que ousa não se submeter”, acrescentou.

Carlos comentou os processos judiciais aos quais Bolsonaro é investigado e disse que “tortura virou método para arrancar delações validadas sem provas; o devido processo legal foi violentado; buscas e apreensões sem fundamento; prisões ilegais; mortes abafadas”.

O vereador acusou o STF de esquecer as investigações sobre “desvios no INSS, indícios de corrupção generalizada e violação à independência dos Poderes”, que, segundo ele, são casos que deveriam ser julgados pelos ministros.

Bolsonaro cumpre medidas cautelares desde julho, por coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. Ao descumprir algumas delas, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente na última segunda-feira (4).

Carlos Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes está “decidido a matar Bolsonaro”

