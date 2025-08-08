Esporte Corinthians realiza assembleia para decidir impeachment de Augusto Melo neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Apenas sócios com mais de 18 anos, cinco anos de associação e mensalidades em dia poderão votar na assembleia que decide o futuro de Augusto Melo. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Apenas sócios com mais de 18 anos, cinco anos de associação e mensalidades em dia poderão votar na assembleia que decide o futuro de Augusto Melo. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (9), o Parque São Jorge será palco de um momento decisivo na política interna do Corinthians. A sede social do clube receberá a assembleia-geral dos associados que votará pela confirmação ou rejeição do impeachment de Augusto Melo, afastado da presidência desde 26 de maio.

A reunião foi convocada por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, após o órgão aprovar o processo por 176 votos favoráveis e 57 contrários. Se a maioria dos sócios presentes confirmar o impeachment, Augusto Melo será definitivamente afastado e novas eleições indiretas serão convocadas. Caso contrário, ele retorna imediatamente ao cargo.

Segundo a Comissão Eleitoral, apenas associados com mais de 18 anos, pelo menos cinco anos de vínculo com o clube e mensalidades em dia poderão participar da votação. Estima-se que cerca de 10 mil sócios estejam aptos, mas a expectativa é de que entre 2 mil e 3 mil compareçam.

A votação será realizada no Ginásio Wlamir Marques, das 9 horas às 17 horas, com cédulas de papel. A contagem dos votos começará logo após o encerramento do pleito.

Durante o dia, o clube funcionará normalmente para atividades de lazer, inclusive para associados que optarem pelo “day use”, modalidade paga que permite o uso da estrutura social.

Augusto Melo foi afastado após o Conselho Deliberativo apontar irregularidades no contrato de patrocínio com a empresa Vai de Bet, firmado entre janeiro e junho do ano passado. Osmar Stábile assumiu interinamente a presidência do Corinthians.

A situação se agravou após investigação da Polícia Civil, que tornou Augusto Melo réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Também foram indiciados os ex-diretores Marcelo Mariano (administração) e Sergio Moura (marketing).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/corinthians-realiza-assembleia-para-decidir-impeachment-de-augusto-melo-neste-sabado/

Corinthians realiza assembleia para decidir impeachment de Augusto Melo neste sábado

2025-08-08