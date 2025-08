Política Carlos Bolsonaro passa mal após prisão domiciliar do pai e é atendido em hospital no Rio

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Carlos foi atendido em hospital na Barra da Tijuca. Foto: Guilherme Nery/CMRJ Carlos foi atendido em hospital na Barra da Tijuca. (Foto: Guilherme Nery/CMRJ) Foto: Guilherme Nery/CMRJ

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) passou mal, nessa segunda-feira (4), após ser informado da prisão domiciliar de seu pai, Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O vereador mantém em seu perfil no X (antigo Twitter) foto do seu pai discursando via telefone para manifestantes bolsonaristas que se reuniram na praia de Copacabana no domingo (3). A postagem foi citada pelo ministro do STF, na decisão que comunicou a prisão domiciliar do ex-presidente.

Moraes concluiu que Bolsonaro violou a medida cautelar que o proibia de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros, ao participar remotamente de manifestações contra o STF no último fim de semana. O ex-presidente discursou em Copacabana pelo celular do filho Flávio Bolsonaro e teve a imagem pelo celular exibida também em São Paulo pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), além da postagem de Carlos Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-passa-mal-apos-prisao-domiciliar-do-pai-e-e-atendido-em-hospital-no-rio/

Carlos Bolsonaro passa mal após prisão domiciliar do pai e é atendido em hospital no Rio

2025-08-05