Supremo mantém para setembro a previsão de julgamento de Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro Foto: Gustavo Moreno/STF Ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. (Foto: Gustavo Moreno/STF) Foto: Gustavo Moreno/STF

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve alterar a previsão dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de iniciar em setembro o julgamento da ação que trata da suposta tentativa de golpe de Estado.

O processo está na fase das alegações finais, última etapa antes de ser levado ao plenário da Primeira Turma da Corte, responsável pela análise do caso. A meta no STF é que até o final deste ano seja concluída pelo menos a maior parte das análises envolvendo os cinco núcleos que englobam os 33 denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Isso porque, além do chamado “núcleo crucial” da trama golpista estar praticamente na fase final de instrução, os demais núcleos também avançaram e estão prestes a entrar nas alegações finais.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, ministros do STF e integrantes da PGR consultados reservadamente avaliam que o julgamento da ação penal do “núcleo crucial” da tentativa de golpe deve ocorrer em setembro, caso não haja intercorrências.

Os magistrados ressaltam que o agravamento da crise diplomática após as determinações do presidente dos EUA, Donald Trump, não terá interferência no julgamento. Há a possibilidade de o tema ser pincelado nos votos, destacando a defesa da soberania nacional. A atuação de Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto aos EUA para pressionar o Judiciário está sendo investigada em outro caso em andamento na Corte.

