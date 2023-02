Rio Grande do Sul Carnaval de Capão da Canoa terá atrações na beira-mar e no distrito de Arroio Teixeira

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

A programação será realizada nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste ano, o município de Capão da Canoa terá shows no feriado de carnaval no Largo do Baronda, à beira-mar, além do tradicional Carnatexas no distrito de Arroio Teixeira, com desfile dos blocos e atrações. A programação será realizada nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro.

Segundo o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcelo Ramos, neste ano com a retomada do carnaval de rua, o município ampliou a programação, com shows na beira-mar e o Carnatexas. “Sabemos que as pessoas estão ansiosas pelo feriado de Carnaval e preparamos com muito carinho uma programação para todos os públicos”, conta.

O prefeito de Capão, Amauri Magnus Germano, avalia que as festas de carnaval levam muitos foliões para as ruas e por esse motivo a programação deve ser diversificada. “Além do Carnatexas, já tradicional no nosso município, teremos o Carnaval Kids e apresentações no Largo do Baronda, ou seja, muitas atrações para todos os gostos”, avalia.

Confira a programação:

18/02 – Show com Pepper Pop, às 19h, no Largo do Baronda (beira-mar);

18/02 – Show com Samba Zen, às 21h, no Largo do Baronda (beira-mar);

18/02 – Show com Relax, às 20h, na Praça Avezon (Avenida Beira-Mar ao final da Avenida Central);

— Carnatexas – Arroio Teixeira (rua Maracanã)

18/02 – Desfile dos Blocos, às 23h;

18/02 – Sax Banda Show, às 00h;

19/02 – Carnaval Kids, às 15h;

19/02 – Desfile dos Blocos, às 23h;

19/02 – Banda Festa, às 00h;

20/02 – Júnior Matos, às 22h.

