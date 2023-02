Notícias Saiba quem é a influente jornalista de TV que contestou Lula nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Amanpour e Lula na gravação na Blair House, onde o presidente ficou hospedado a convite de Joe Biden. (Foto: Ricardo Stuckert)

Não foi apenas o governo de Joe Biden que pressionou Lula na viagem a Washington para engrossar o discurso contra a Rússia na Guerra na Ucrânia. A jornalista Christiane Amanpour também questionou o presidente brasileiro algumas vezes ao entrevistá-lo com exclusividade por 24 minutos para a CNN.

“O senhor fala muito de democracia e parece que está em conflito com o presidente Biden na maneira como os EUA defendem a democracia ao redor do mundo, especialmente na Ucrânia”, disse.

“Algumas pessoas perguntam por que Lula é tão comprometido com a democracia em seu País, mas não no exterior?”

Inicialmente, Lula esboçou um sorriso, como se previsse o questionamento. Depois, o semblante ficou sério.

“Estou extremamente comprometido com a democracia em qualquer lugar do planeta Terra. Penso que, no caso da Ucrânia e da Rússia, tem de haver alguém que fale em paz, tem de haver interlocutores para tentar falar com ambos os lados”, respondeu.

Em outro trecho da conversa, a veterana do jornalismo perguntou a razão de Lula continuar na política com a idade que tem.

O presidente se saiu bem na resposta. “Sra. Amanpour, eu sempre gosto de dizer que a velhice só existe para quem não tem causa. Se você tem uma causa e se dedica a ela, a velhice não existe, ela deixa de existir. É por isso que eu digo, todos os dias, eu tenho 77 anos, mas eu digo que tenho a energia de um homem de 30 anos. Estou disposto a trabalhar 24 horas por dia.”

Na última pergunta, Lula aproveitou a deixa da apresentadora sobre ser chamado de comunista para criticar a resistência do mercado financeiro às declarações dele a respeito da economia.

“O mercado é ingrato, porque nunca ganhou tanto dinheiro na vida como fez durante o meu governo.”

A gravação aconteceu na Blair House, a residência de hóspedes da Presidência dos EUA, a poucos metros da Casa Branca, onde Lula e sua mulher, a socióloga Janja da Silva, ficaram instalados.

Ex-correspondente

Christiane Amanpour é considerada a mais poderosa jornalista de TV dos Estados Unidos. Tornou-se respeitada e famosa como correspondente de guerra. Quase todos os líderes políticos do planeta já ficaram frente a frente com a britânica de origem iraniana, hoje com 65 anos. Entre eles, os ex-presidentes Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso.

Ela tem um estilo objetivo e cortante de entrevistar. Faz aquelas perguntas espinhosas – e necessárias – que deixam o interlocutor desconfortável na cadeira. Entrou para a crônica jornalística o embate que Christiane teve ao vivo com o então líder da Autoridade Palestina Yasser Arafat, em 2002. Contrariado com algumas observações, ele questionou o profissionalismo da jornalista, a mandou calar a boca e desligou o telefone.

Enquanto a maioria de seus colegas nos EUA dão prioridade a assuntos internos, Amanpour sempre foca na geopolítica internacional, dando a seu público uma visão mais ampla e diversificada do mundo.

O material produzido pela equipe da CNN norte-americana foi exibido na íntegra pela CNN Brasil, canal lançado em 2020 e que passa por uma reformulação a fim de conquistar mais audiência.

Na visita à capital norte-americana, Lula abriu espaço na agenda também para a GloboNews. Foi entrevistado pela correspondente do canal, Raquel Krähenbühl.

