Mundo Turquia prende mais de 100 construtores após terremoto; número de mortos passa de 33 mil

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Pessoas foram detidas nas 10 províncias afetadas pelo terremoto. (Foto: Reprodução)

Com a raiva crescendo na Turquia pela resposta lenta do governo ao terremoto devastador, atingindo o que os críticos dizem ser construções de má qualidade, o governo de Recep Tayyip Erdogan começou a deter empreiteiros em todo o país – que culpou por alguns dos colapsos que ajudaram a levar o número de mortos para mais de 33 mil.

Mais de 100 pessoas foram detidas nas 10 províncias afetadas pelo terremoto, informou a agência de notícias estatal Anadolu no sábado (11), quando o Ministério da Justiça turco ordenou que as autoridades nessas províncias estabelecessem Unidades de Investigação de Crimes de Terremoto. Também os orientou a nomear promotores para apresentar acusações criminais contra todos os “construtores e responsáveis” pelo colapso de edifícios que não cumpriram os códigos existentes, que foram implementados após um desastre semelhante em 1999.

As prisões foram os primeiros passos do Estado turco para identificar e punir as pessoas que podem ter contribuído para a morte de seus concidadãos no terremoto.

No Bairro de Saraykint, em Antakya, os moradores apontaram um acabamento de má qualidade em um prédio de luxo recém-construído de 14 andares, com cerca de 90 apartamentos, que desabou sobre si mesmo.

Entre os detidos no sábado estava Mehmet Ertan Akay, o construtor de um complexo que desabou na cidade de Gaziantep, fortemente atingida, acusado de homicídio involuntário e violação da lei de construção pública, informou uma agência de notícias turca.

Mehmet Yasar Coskun, o construtor de um prédio de 12 andares na Província de Hatay com 250 apartamentos que foi completamente destruído, foi detido em um aeroporto de Istambul enquanto tentava embarcar em um voo para Montenegro. Acredita-se que dezenas de pessoas tenham morrido quando o prédio desabou.

Dois construtores de um prédio de 14 andares que desabou em Adana, que fugiram da Turquia imediatamente após o terremoto, foram detidos no norte do Chipre, de acordo com a administração do norte do Chipre controlada pela Turquia.

