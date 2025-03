Porto Alegre Carnaval de Porto Alegre: operação de limpeza recolhe 40 toneladas de lixo no entorno do Porto Seco

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Os trabalhos foram iniciados em 3 de fevereiro e a expectativa é de remover mais 30 toneladas até o primeiro dia do evento. Foto: Divulgação/DMLU Os trabalhos foram iniciados em 3 de fevereiro e a expectativa é de remover mais 30 toneladas até o primeiro dia do evento. (Foto: Divulgação/DMLU) Foto: Divulgação/DMLU

A força-tarefa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) já recolheu, até o momento, 40 toneladas de resíduos da área externa do Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre.

O DMLU organizou uma operação especial de limpeza para os desfiles de Carnaval das escolas de samba de Porto Alegre, que ocorrerão nesta sexta-feira (14) e no sábado (15). Os trabalhos foram iniciados em 3 de fevereiro e a expectativa é de remover mais 30 toneladas até o primeiro dia do evento.

O serviço foi intensificado no entorno do espaço onde ocorrerá o desfile. Um grupo de 20 garis segue até a sexta-feira na varrição e remoção dos focos de lixo no Porto Seco, com o auxílio de seis caminhões-caçamba e uma retroescavadeira.

Um outro efetivo de 30 operários fez a capina e a roçada da região. A pintura do meio-fio das vias acontece desde a madrugada da última segunda-feira (10) e seguirá nos próximos dias. A atividade conta com 15 colaboradores.

Nos dias de desfiles, as equipes atuarão em esquema especial na varrição e limpeza geral nas dependências do sambódromo, nas áreas utilizadas pelo público e na pista de desfiles. Estão escalados 45 trabalhadores para a limpeza interna, que operam em turnos de 12 horas, das 17h às 6h.

Já nos dias 15 e 16 de março, mais 17 funcionários farão a manutenção da parte externa, a partir das 7h30, na rua Ariovaldo Alves Paz. A estrutura de trabalho é composta ainda por dois caminhões que ficarão de plantão no decorrer da festividade.

