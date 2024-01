Porto Alegre Carnaval de Rua de Porto Alegre inicia neste sábado na Lomba de Pinheiro

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Em 2024, 84 blocos integram o calendário oficial do município, com shows até 10 de março em diversas regiões Foto: Alex Rocha/PMPA Em 2024, 84 blocos integram o calendário oficial do município, com shows até 10 de março em diversas regiões. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Neste sábado (27), tem início a programação do Carnaval de Rua de Porto Alegre. A partir das 14h até as 22h, 15 blocos animarão os foliões na Estrada João de Oliveira Remião, com largada em frente ao Centro Cultural da Lomba do Pinheiro.

Em 2024, 84 blocos integram o calendário oficial do município, com shows até 10 de março em diversas regiões como a Orla do Guaíba, zonas Norte, Sul e Leste. A prefeitura investiu R$ 950 mil para o Carnaval de Rua, o maior aporte já feito pelo município.

“Teremos ações não apenas na orla, mas também na Restinga, na Lomba do Pinheiro e em outras regiões de Porto Alegre. Estamos levando a descentralização da cultura para essas comunidades”, explica o secretário municipal de Cultura, Henry Ventura.

Confira a programação

27 de janeiro – Circuito Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião – das 14h às 22h

– Bloco do Pérola Negra

– Bloco do Guerreiro da Lomba

– Bloco do Escorpião do Veneno do Amor

– Bloco da União do Morro

– Bloco do Swing da Mafiosa

– Bloco dos Retalhos

– Bloco da Trinca

– Bloco Zé Pelé

– Bloco Universidade do Samba

– Bloco Tinga Mania

– Bloco Mavitron

– Bloco Carnalivros

– Bloco Tropa do Pavão

– Bloco Grande Lomba

– Bloco Fala Favela

3 de fevereiro – Circuito Norte, Território da Paz – Praça México – 14h às 22h

– Bloco do Nego Lelo

– Bloco Laranja Mecânica

– Bloco da Galeria

– Bloco Unidos da Portela

– Bloco Arranca Mas Não Sai

– Bloco Senzala do Coutinho

– Bloco Robinho Sorriso

– Bloco Fornalha

– Bloco Acorda Batuqueiro

– Bloco Kizomba

– Bloco Arraial da Glória

– Bloco Amigos Mestre Estevan

– Bloco do Gato

– Bloco Panteras do Samba

4 de fevereiro – Restinga – Carnafolia dos Blocos de Rua – Rua Macedônia – 12h às 22h

– Bloco Turma da Buzina

– Bloco das Donzelas

– Bloco da Santana da Restinga

– Bloco do Capeta da Restinga

– Bloco do Pavão da Restinga

– Bloco Turucutá

10 de fevereiro – Carnaval na Orla, POA é D+ – Orla do Guaíba – 14h às 23h59

– Bloco Chiquinho dos Anjos

– Bloco Boi Bandido

– Bloco B.Loukos

– Bloco da Amizade TK

– Bloco JP Espetinhos

11 de fevereiro – Carnaval na Orla, POA é D+ – Orla do Guaíba – 14h às 23h59

– Bloco Gonhas da Folia

– Bloco Afro-tche

– Bloco da Bartira

– Bloco Amigos do Mano Delcio

– Bloco Os Panteras do Samba

12 de fevereiro – Carnaval na Orla, POA é D+ Orla do Guaíba – 14h às 23h598

– Bloco Os Cardoso

– Bloco das Pretas

– Bloco Samba da Leste

– Bloco Guardiães do Samba

– Bloco Tri legal

13 de fevereiro – Circuito Solidariedade Ilha – 14h às 22h

– Bloco Ilê Rosi Boantu

– Bloco Descruze os Braços

– Bloco Acadêmico do Mauá

– Bloco Cola aí na Avenida

– Bloco Unidos Por do Sol

– Bloco dos Pipocas

17 de fevereiro – Orla da Diversidade 2024 – Orla do Guaíba – 13h às 23h

– Bloco Turucutá

– Bloco Delas

– Bloco Lula Bloco (ai que saudade do meu ex)

– Bloco Isopor

18 de fevereiro – Orla da Diversidade 2024 – Orla do Guaíba – 13h às 23h

– Bloco Banda da Saldanha

– Bloco da Junção

– Bloco Ziriguidum

– Bloco Tribo Carnavalesca Guaianazes

25 de fevereiro – Circuito Extremo-Sul, É só Alegria – Praça Inácio Antônio da Silva – 14h às 22h

– Bloco Style SK

– Bloco do Panelão

– Bloco Universidade do Samba

– Bloco Tia Cenira

– Bloco dos Bolinhas

2 de fevereiro – Circuito Orla da Diversidade – 13h às 22h

– Bloco do Beijo

– Bloco Não mexe comigo que eu não ando só

– Bloco Avisem a Shana que sábado vai chover

– Bloco do Filhos do Cumpadi Washington

3 março – Circuito das Famílias – Praça Estado de Israel – 12h às 22h

– Bloco do Pirulito

– Bloquinho Crionças

– Bloco da Praça

– Bloco do Jeito que tá vai

9 de março – Circuito Praça das Nações Unidas – Petrópolis – 12h às 22h

– Bloco Afrosul Odomodê

– Bloco Maracatu

– Bloco Candomble La Brasa Lunera

– Bloquinho Infantil do Toque de Comadre

10 de março – Orla da Diversidade 2024 – Orla do Guaíba – 13h às 23h

– Bloco da Gurizadaí

– Bloco Borbulhas de Amor

– Bloco Magma Groove

– Bloco No caminho te explico

– Bloco Bate & Sopra

– Bloco Tecknão – Boa noite Cinderelo

2024-01-23