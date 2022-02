Mundo Carnaval de Veneza é retomado após dois anos sem festa

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Em Veneza, turista usa uma máscara de carnaval e uma de proteção contra o coronavírus. (Foto: Reprodução)

Milhares de pessoas se divertiram com o início das celebrações anuais do Carnaval em Veneza, marcando um lento retorno à normalidade após a pandemia de covid atingir as duas edições anteriores.

O Carnaval de Veneza foi interrompido em 2020 quando a pandemia eclodiu na Itália. Depois cancelado no ano seguinte para tentar conter infecções.

A taxa de novas infecções e hospitalizações por covid na Itália vem diminuindo gradualmente nas últimas semanas e o governo encerrou a exigência de que as pessoas usem máscaras ao ar livre na maioria das circunstâncias.

Cerca de 50.000 pessoas foram até a cidade para participar da celebração, de acordo com a polícia local. No sábado (12), apenas algumas pessoas foram vistas vestindo fantasias e o clima foi mais moderado do que o habitual.

O Carnaval de Veneza começou séculos atrás como um período de excessos antes dos rigores da Quaresma, os 40 dias de jejum que tradicionalmente precedem a Páscoa. Um traje tradicional de carnaval muitas vezes incluía uma máscara – não como proteção contra doenças como nos tempos atuais, mas para que os festivaleiros pudessem esconder suas identidades e fazer o que quisessem.

Foliões em 2021 – A tradicional festa italiana não ocorreu pelo segundo ano seguido, por causa da pandemia da covid. Em um ato silencioso, cerca de dez pessoas se reuniu na famosa Praça de São Marcos, em Veneza. Por mais um ano o local não estava ocupada por uma multidão fantasiada, celebrando o Carnaval.

Foi o segundo ano em que o Carnaval de Veneza foi cancelado. Em 2020, a Itália já sofria com o início da pandemia.

Por causa do cancelamento da festa, devido à pandemia, apenas um pequeno grupo de foliões apareceu no ponto turístico. O grupo ficou em silêncio, respeitando o distanciamento social e exibindo seus trajes típicos.

Não havia música, desfile ou performances artísticas. O único som ouvido era o do sino da Basílica de São Marcos.

Os foliões usavam duas máscaras: uma como adereço, outra para proteção contra a covid.

Carnaval de 2019

A última edição do Carnaval em Veneza foi em 2019, quando a festividade iniciou com o tradicional desfile pelo Grande Canal. Durante três finais de semana, desfiles, concursos de fantasias e máscaras, regatas, exposições e concertos rechearam a programação do evento. A cidade italiana recebeu mais de três milhões de visitantes durante o evento, antes da pandemia da covid.

