Magazine Carol Dias faz exercícios em casa para estimular a chegada de sua filha com o jogador Kaká

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Na reta final da gravidez, a modelo já está sentindo as primeiras contrações. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na reta final da gravidez, Carol Dias, que já está com contrações – de acordo com informação da sua assessoria à Vogue –, resolveu tentar dar uma forcinha para Esther chegar ao mundo logo.

No 9º mês, com 40 semanas, da gestação da sua primeira filha com Kaká, que também é pai de Luca e Isabella, a modelo, ansiosa para conhecer o rostinho da bebê, surgiu em vários vídeos em seu Instagram nesta quarta-feira (07.10) fazendo exercícios pela casa.

“Andando pra Teca vir logo pra esse calor”, disse em uma das filmagens. “Tô eu aqui andando feito uma louca… E segue”, continuou, enquanto aparecia se exercitando pelos cômodos do apartamento, hora caminhando, hora dançando e hora fazendo agachamento, sempre animada e com um sorriso no rosto.

“Gente, eu acho que é hoje. Tô muito empolgada”, escreveu sobre uma foto em que surgiu com seu baby bump evidente.

“A previsão de um parto normal é quase um chute rs! Completo 40 semanas dia 8, nesta quinta-feira, e esperamos que ela nasça antes das 41 semanas”, nos disse Carol na tarde desta quarta-feira (7).

Ainda ontem, a loira mostrou em vídeo os detalhes do quartinho da bebê e sua caixa de comentários foi tomada por internautas, também ansiosos, que acharam que Esther já estaria nascendo ou teria nascido.

