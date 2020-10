Magazine Esposa do baterista da Lagum, que morreu após um show, revela que está grávida

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Ellen Cassim e Tio Wilson, que morreu no dia 12 de setembro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ellen Cassim pegou muita gente de surpresa ao anunciar em seu Instagram nesta quarta-feira (7) que está grávida de Breno Braga, a.k.a. Tio Wilson – baterista da banda mineira Lagum, que teve uma indisposição depois de um show drive-in no dia 12 de setembro e acabou morrendo, aos 34 anos, em decorrência de uma parada cardiorespiratória.

Em um vídeo emocionante, Ellen mostrou o momento exato que deu a notícia ao marido e aos familiares, que ficaram superfelizes.

Na legenda, ela disse que ainda não sabe o sexo do bebê, mas que o casal já havia escolhido junto duas opções de nomes: Bárbara ou José.

“Meu Presente! Titios e Titias, muito prazer! Mamãe ainda não sabe se sou a Bárbara, como o papai queria pra chamar de tigresa, ou se sou o José, como ela quer, pra eu ser igual ao meu papai, usar pochete e meia na canela. A verdade, é que eles me queriam com muita saúde, e aqui estou… Crescendo pra devolver o sentido da vida pra mamãe. Pra lembrar todos os dias o tamanho do amor de Deus por ela e que juntos vamos seguir em frente e lembrar do papai todos os dias!”, escreveu.

Fãs e amigos deles comemoraram a notícia: “Ah, que alegria! Deus abençoe grandemente. Nossa, é muito alegria no coração”, “Chorei! Que Deus abençoe vc e sua sementinha”, “ele se foi, mas deixo um pedacinho dele aqui”, “tô chorando tanto, um misto de alegria com tristeza. só sei que essa criança já é muito amada, nosso mascotinho da Lagum”, “Ellen, essa criança já é muito amada por nós”.

