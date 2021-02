Geral Carolina Dieckmann relembra cena em que raspou o cabelo em “Laços de Família”: “Chorei porque estava entregue ao personagem”

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Carolina Dieckmann em clássica cena cortando o cabelo ao som de "Love by grace", de Lara Fabian. (Foto: Divulgação)

A cena em que Camila, personagem de Carolina Dieckmann em “Laços de Família”, raspa o cabelo após descobrir que está com leucemia foi reprisada nesta segunda-feira (8). Atualmente, a novela é exibida no “Vale a pena ver de novo”. A sequência emblemática ao som de “Love By Grace”, de Lara Fabian, marcou a carreira de Dieckmann, além de provocar um movimento social, gerando um aumento significativo no número de doadores de medula óssea em todo Brasil.

“Essa cena sempre vai ter um impacto grande para mim, pois envolve muitos outros sentimentos. Meus medos e inseguranças, orgulho de ter enfrentado tantas emoções fortes sendo tão nova…tenho muita memória emotiva em mim”, diz Carolina, que tinha 21 anos na época da gravação.

“Esse momento ficou gravado na minha trajetória como um rito de passagem, uma iniciação. E fico mais realizada ainda que a cena não tenha sido forte só para mim.”

“Às vezes a gente faz cenas que são muito impactantes para quem está fazendo e para quem está no set, mas, quando ela passa na televisão, não tem essa mesma força. E eu fico muito feliz que essa cena, com essa importância para minha vida e carreira, tenha sido também tão marcante para várias pessoas.”

A atriz também relembra a emoção durante a gravação.

“Não estava planejado muito antes que a Camila iria raspar a cabeça, então não tinha muita expectativa em cima. O pedido para mim na cena era só ficar séria, mas, quando eu me dei conta, estava muito emocionada.”

“Eu não estava me vendo, então não chorei porque estava ficando careca, mas sim porque estava muito entregue ao momento da personagem.”

Carolina ainda diz que repetiria toda a entrega pessoal em cima da personagem, incluindo o ato de raspar o cabelo.

“Faria tudo de novo e um pouco mais. Sempre acho que posso fazer mais, meu corpo está muito ligado ao meu trabalho. Nunca usei vaidade para dosar o que iria fazer ou não. Para mim, o começo do barato é se entregar de corpo, é um momento que eu curto, pensar que cara que vou ter na personagem.”

“E adorei ficar careca na época da novela. Até esse momento eu não me achava bonita. Eu era pouco vaidosa, nem espelho grande em casa eu tinha. Eu lembro que o primeiro espelho que eu tive na minha vida, que comprei para me ver inteira, conferir a roupa, foi na época de ‘Mulheres Apaixonadas’, depois da Camila.”

“Eu não tinha uma percepção estética sobre mim e, quando fiquei careca, percebi que meu rosto ficou muito forte, comecei a me achar interessante. Foi careca que eu comecei a me curtir. É estranho, mas é verdade.” As informações são do portal de notícias G1.

