Rio Grande do Sul Projeto Autor Presente promove encontros com escritores em parceria com o programa RS Seguro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No canal do IEL no YouTube, estão disponíveis relatos e vídeos que antecederam as visitas virtuais dos autores. Foto: Reprodução No canal do IEL no YouTube, estão disponíveis relatos e vídeos que antecederam as visitas virtuais dos autores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Projeto Autor Presente completará, até o fim de fevereiro, 66 encontros virtuais com escritores em presídios e em instituições de assistência social ligadas ao programa RS Seguro. A realização é do IEL (Instituto Estadual do Livro), vinculado à Sedac (Secretaria da Cultura).

Os encontros, iniciados em dezembro de 2020, foram viabilizados por meio de uma parceria com Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo), Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), Seapen (Secretaria de Administração Penitenciária), SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos) e Gabinete do Governador.

Entre as instituições de assistência social estão aquelas que atendem crianças, adolescentes, idosos e moradores em situação de rua. Nos encontros, os autores credenciados realizam palestras abordando uma ou mais de suas obras, destinadas ao público-alvo definido pelas instituições.

Em virtude das restrições a eventos por conta da pandemia de Covid-19, a edição 2020 do projeto Autor Presente foi organizada de forma virtual. Em um primeiro momento, os escritores credenciados pelo IEL e pertencentes ao Catálogo de Autores produziram vídeos abordando suas trajetórias e expondo as suas obras. No canal do IEL no YouTube, estão disponíveis relatos e vídeos que antecederam as visitas virtuais dos autores. Para a diretora do IEL, Patrícia Langlois, levar a literatura gaúcha a um público em vulnerabilidade social é uma experiência libertadora e transformadora.

Além da leitura, o Autor Presente incentiva a escrita. A escritora Ana Mello, que realizou uma oficina durante um encontro com alunos da Fase, relembra a experiência. “Quando mostrei a projeção das poesias em prédios da cidade, senti o entusiasmo dos guris, que também queriam ver seus poemas projetados. Foram fisgados pela ideia de ver seus escritos valorizados. Em breve poderão ser lidos em algum prédio”, torce a escritora.

Escritores participantes da edição 2020

Ana Mello, Ana Pregardier, André Cordenonsi, Angélica Rizzi, Breno Serafini, Bruno Mariotti, Cacá Melo, Cadu, Christian David, Christina Dias, Christopher Kastensmidt, Claudia Hackbart, Claudio Levitan, Débora Jardim, Delalves Costa, Diego Petrarca, Duda Falcão, Edilaine Cagliari, Eleonora Rodrigues de Medeiros, Enéias Tavares, Ester Polli, Evanise Bossle, Fabián Mariotti, Fernando Almeida Poeta, Gabriel Cianeto, Gilson Corrêa, Helô Bacichette, Ivan Bittencourt Jr., Jacira Fagundes, Jorge Braga, Jorge Martins, Jussara Mello, Kênia Colares, Leila Pereira, Léla Mayer, Letícia Ludwig Möller, Lilian Zieger, Lourdes Kauffmann, Lucas Bonez, Lucio Humberto Saretta, Márcia Funke Dieter, Maria Luiza Puglia, Marilice Costi, Marô Barbieri, Mayra Salete Leite, Milene Barazzetti Machado, Monika Papescu, Neida Rocha, Nilva Ferraro, Pablo Morenno, Paula Taitelbaum, Paulo Bocca, Pedro Marodin, Rafael Guimaraens, Reginaldo Pujol Filho, Rico Fardin, Rodrigo Dmart, Ronald Augusto, Rosane Castro, Sidnei Schneider, Suzana Bins, Uili Bergamin, Valquíria Ayres Garcia, Vanessa Silla e Walmor Santos.

Autor Presente

Organizado pelo IEL desde 1972, o projeto Autor Presente caracteriza-se por promover e incentivar a leitura e a literatura gaúcha a partir de encontros entre escritores e o público, principalmente em escolas da rede pública estadual, bibliotecas públicas e comunitárias e entidades de assistência social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul