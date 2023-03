Tecnologia Carregar o celular no carro pode comprometer o aparelho

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Outros riscos comum associados a essa prática são o superaquecimento do celular. (Foto: Reprodução)

Carregar o celular no carro é uma prática comum, mas poucos sabem que há alguns perigos associados a essa prática que podem afetar a vida útil da bateria do aparelho. Segundo Monique de Ulhôa Canto, da empresa National Smart, utilizar o USB do carro como entrada de energia para recarregar a bateria do celular pode trazer sérios riscos ao aparelho.

Quando se carrega o celular no USB do painel, isso significa que a bateria do veículo é a fonte de energia para o smartphone. Especialistas em tecnologia alertam que essa prática pode danificar o aparelho ao longo do tempo. Por isso, é recomendável utilizar um carregador veicular de qualidade e homologado pela Anatel, como o filtro de energia, a fim de evitar riscos como um curto-circuito na placa.

“Uma dica importante para melhorar a segurança é conectar o celular no cabo de carregamento somente após ligar o veículo. Isso ocorre porque é comum ocorrer oscilações na corrente elétrica ao dar partida no carro, o que pode danificar a bateria do celular e os componentes internos referente a ela na placa do seu aparelho”, comenta Monique, que é CEO e co-fundadora da Nacional Smart.

Outros riscos comum associados a essa prática são o superaquecimento do celular, que pode levar a danos permanentes à bateria e ao desempenho do aparelho; a voltagem instável, que pode reduzir a vida útil da bateria; e a corrente elétrica insuficiente ao utilizar USB, que pode prolongar o tempo de carregamento e ao longo prazo danificar o celular.

No entendimento da especialista, é importante evitar o carregamento constante do celular no carro pela entrada USB e optar por fontes de energia mais seguras e estáveis para carregar a bateria do aparelho. Caso seja necessário carregar o celular no carro, não o utilize para evitar o superaquecimento da bateria.

