Porto Alegre Carris é autorizada a contratar operação de crédito de R$ 21 milhões para renovação da frota

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Recursos são destinados à aquisição de 42 novos ônibus Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Recursos são destinados à aquisição de 42 novos ônibus. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Carris (Companhia Carris Porto-Alegrense) poderá contratar operação de crédito com uma instituição financeira, com garantia do Poder Executivo municipal, até o valor de R$ 21 milhões para a renovação da sua frota.

A autorização foi dada pelo Legislativo em sessão remota realizada na tarde desta segunda-feira (28). Foram 19 votos favoráveis, dez contrários e uma abstenção. O projeto de lei do Executivo (PLE 012/20) permanecerá na Câmara Municipal, na Diretoria Legislativa, para redação final. Após ser encaminhado ao Executivo, o prefeito Nelson Marchezan Júnior terá até 15 dias para sancioná-lo.

Os recursos são destinados à aquisição de 42 novos ônibus, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. O município dará como garantia o Fundo de Participação dos Municípios ou o ICMS.

Os 42 novos ônibus seguirão o modelo padrão, com características técnicas como ar-condicionado, acessibilidade, GPS e reconhecimento facial, além de atender todas as especificações definidas pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), órgão gestor do sistema de transporte da cidade.

A Carris é uma empresa de economia mista que tem o município como acionista majoritário. A companhia opera 24 linhas, sendo 17 transversais e quatro circulares.

