Mundo Carro atropela pedestres no norte de Israel e deixa vários feridos

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Segundo a imprensa israelense, dez pessoas ficaram feridas - uma em estado crítico Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um carro atropelou vários pedestres que estavam em um ponto de ônibus e deixou dez pessoas feridas, nesta quinta-feira (27), em um cruzamento ao sul de Haifa, cidade no norte de Israel.

Segundo a imprensa israelense, uma das vítimas está em estado crítico, uma jovem de 17 anos, e duas ficaram gravemente feridas. O porta-voz da polícia relatou ao site de notícias Ynet que, após atingir pedestres, o motorista fugiu. Ao avistar policiais cerca de quatro quilômetros depois do local do ataque, ele atingiu uma viatura e um dos agentes, antes de ser baleado e morto.

“Ele foi baleado e neutralizado pela polícia, e isso encerrou o ataque. Ainda estamos realizando buscas para ver se ele agiu sozinho ou se havia outros cúmplices”, afirmou.

O vice-comissário da polícia israelense afirmou que o ataque foi terrorista. De acordo com o Ynet, o motorista foi identificado como Jamil Ziud, natural de uma aldeia no norte de Samaria, na fronteira com a Cisjordânia, um residente ilegal casado com uma mulher árabe israelense.

2025-02-27