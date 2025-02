Grêmio Pepê, do Grêmio, recebe proposta do Vitória

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Janela de transferências termina nesta sexta-feira (28) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Janela de transferências termina nesta sexta-feira (28). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Vitória fez uma proposta para contratar o volante Pepê, atualmente no Grêmio. O time do Espírito Santo tenta fechar a contratação do jogador ainda nesta semana, já que a janela de transferências se fecha nesta sexta-feira (28).

Pepê chegou ao Grêmio em 2023, por um valor de R$ 8 milhões. Em 2024, o jogador chegou a ser titular e disputou 48 jogos, fechando a temporada com o maior número de jogos disputados em sua carreira.

Em 2025, o volante perdeu espaço com a vinda do técnico Gustavo Quinteros e participou de apenas quatro jogos, sendo dois deles como titular. O contrato de Pepê com o Tricolor é válido apenas até o fim desta temporada.

