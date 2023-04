Geral Carro com cinco pessoas da mesma família cai em represa de Santa Catarina e criança de 10 anos é a única sobrevivente

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, no último sábado (15). O carro onde estavam as vítimas caiu dentro de uma represa, segundo os bombeiros. Uma menina de 10 anos foi a única sobrevivente. Três corpos ficaram desaparecidos por aproximadamente 12 horas e foram localizados na manhã de domingo (16).

Uma das vítimas era o vereador de Benedito Novo Armelino Eleodoro José Júnior (MDB). Os demais eram sua esposa e filhos. A informação foi confirmada pela Câmara de Vereadores.

O vereador voltava de um culto ministrado por ele em Rio Negrinho, no Norte catarinense, quando o carro em que estava com a família caiu na uma represa, informou a presidente da Câmara de Vereadores, Andréa Müller.

Segundo Müller, o político também era pastor e foi convidado para celebrar o culto na cidade, a cerca de 90 km de Benedito Novo.

Armelino foi até a igreja no distrito Serro Azul acompanhado da esposa Thayse, de 33 anos, do filho Misael, de 15 anos, e das gêmeas Sofia e Sarah, de 10 anos. Apenas Sarah sobreviveu.

“O ministro da igreja até convidou ele para ficar e passar a noite, disse que tinha dois quartos vagos. Mas ele respondeu ‘eu venho para casa devagarinho’”, conta a presidente da Câmara de Vereadores de Benedito Novo.

Toda a família era ligada à Igreja Evangélica, de acordo com Müller, e as crianças cantavam durante os cultos. Os velórios das vítimas aconteceram na manhã desta segunda-feira (17).

Acidente

Conforme os bombeiros, o veículo com placas de Benedito Novo, na mesma região, foi encontrado submerso na água por volta das 22h do sábado. Dentro dele foi encontrada uma mulher de 22 anos, sem vida.

Outras três pessoas que deveriam estar no mesmo carro, um homem de 44 anos, e dois filhos dele, de 10 e 15, haviam desaparecido. Os corpos foram localizados por volta das 10h30 de domingo.

Já a criança sobrevivente, que relatou ao socorro sobre quantas pessoas deveriam estar no carro, foi levada ao hospital por pessoas que passavam pelo local e que a socorreram.

Prefeitura lamenta

“É com imenso pesar e profunda tristeza que a Prefeitura de Benedito Novo, comunica o falecimento do vereador Sr. Armelino Eleodoro Jose Junior, 44 anos, sua esposa Thayse 33 anos, seu filho Misael de 15 anos e sua filha Sofia de 10 anos, sobrevivendo apenas, a gêmea Sarah. Vitimas de acidente, por volta das 22h16, do último sábado, após o carro em que estava, cair na represa Volta Grande, em Rio Negrinho. A Administração Municipal externa solidariedade e pesar aos familiares, amigos e colegas neste momento de profunda dor. Combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé”, informou a prefeitura em nota. As informações são do portal de notícias G1.

