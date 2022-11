Mundo Carro invade loja da Apple nos Estados Unidos, deixando um morto e vários feridos

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Ao menos 16 pessoas se feriram e foram levadas para um hospital. (Foto: WFXT)

Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas depois que um veículo SUV invadiu uma loja da Apple em Hingham, Massachusetts, na manhã dessa segunda-feira (21).

O carro entrou na loja por volta das 10h45, quebrando a vitrine. O vidro atingiu várias pessoas, disse o promotor distrital Tim Cruz em entrevista coletiva.

Pessoas dentro e fora do estabelecimento ficaram feridas. Algumas das vítimas ficaram presas contra a parede, de acordo com o chefe dos bombeiros de Hingham, Steve Murphy. Pedestres que passavam pelo local ajudaram a dar os primeiros socorros, disse Murphy.

Um hospital local disser que recebeu 17 pacientes relacionados ao caso, incluindo alguns com traumatismo craniano, “membros mutilados” e ferimentos graves.

O motorista do carro está “com a polícia”, disseram as autoridades, mas não deram mais detalhes. Cruz disse que “todas as vias” do acidente estão sendo investigadas, incluindo se houve atitude criminosa.

Quando questionado sobre quantas pessoas possivelmente estavam dentro da loja da Apple quando ocorreu o acidente de carro, Cruz observou que é o início de uma semana de feriado (o Dia de Ação de Graças será celebrado nesta quinta nos Estados Unidos).

“Obviamente, a loja da Apple é um lugar muito movimentado. É segunda-feira de uma semana de feriado”, disse Cruz. “Portanto, não sei exatamente quantas pessoas estavam lá – tenho certeza de que descobriremos.”

O entorno da loja da Apple está fechado, de acordo com seu site. “Lamentamos o inconveniente enquanto esta loja está fechada”. “Até que possamos reabrir novamente, considere usar nossos serviços online.”

A Apple divulgou um comunicado nessa segunda dizendo “nossos corações estão com os membros de nossa equipe e clientes que ficaram feridos e todos aqueles que foram afetados por este terrível incidente”.

“Estamos devastados pelos eventos chocantes na Apple Derby Street hoje e pela trágica perda de um profissional que estava no local apoiando a construção recente da loja”, dizia o comunicado da empresa. “Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar nossos membros da equipe e clientes neste momento tão difícil.”

A loja da Apple, que possui uma grande vitrine de vidro na fachada, está localizada na parte de trás da sofisticada Derby Street Shops. A entrada do estabelecimento dá para um grande estacionamento por onde passam centenas de visitantes diariamente.

A área comercial é especialmente movimentada durante a temporada de festas, com a loja da Apple e os restaurantes e lojas ao redor reunindo grandes multidões nesta época do ano.

