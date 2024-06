Antonia Scalzilli Carta ao povo gaúcho

Por Antonia Scalzilli | 7 de junho de 2024

No mês de maio, o mundo ficou estarrecido com a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

No mês de maio, o mundo ficou estarrecido com a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul, que afetou quase 95% dos municípios, desalojou mais de 500 mil gaúchos, matou mais de 170 pessoas e deixou um rastro de destruição e dor por onde passou.

Dor que, por certo, seria imensamente maior se não tivéssemos o apoio e a solidariedade do povo brasileiro que nunca mediu esforços para amenizar nossas dificuldades neste momento.

A todo o Brasil, o nosso emocionado e sincero agradecimento por tudo!

Agora, ainda contabilizando os prejuízos, iniciamos uma nova e difícil etapa: a reconstrução do nosso Rio Grande.

Uma recuperação que vai exigir paciência, resiliência, trabalho e muita união da nossa gente.

Cientes de que o que vivemos em maio continuará impactando a economia do estado e do país por muito tempo, cabe às instituições e às grandes empresas gaúchas, aos governos municipais, estadual e federal e a todo o povo gaúcho se unirem em torno do mesmo objetivo: a recuperação de todos os setores da nossa economia.

Porque acreditamos que só uma economia forte pode gerar empregos, melhorar a saúde e a educação e garantir uma qualidade de vida melhor para a nossa gente.

Neste cenário de destruição, todos os setores acabaram atingidos, principalmente o setor da pecuária, um dos principais responsáveis pela força econômica de nosso estado.

A hora de agir é agora!

É por isso que o Instituto Desenvolve Pecuária, que trabalha pelo desenvolvimento da pecuária brasileira, está lançando um movimento para recuperar e fortalecer o setor aqui no Rio Grande do Sul.

Um movimento que convida os brasileiros a escolherem a carne gaúcha uma das carnes mais respeitadas em todo o mundo pela sua alta qualidade.

E que, neste momento, não escolham apenas pelo seu excelente sabor, mas também pelo amor que todo o gaúcho tem pelo seu estado.

Agora, para que essa ideia alcance os resultados necessários, é preciso que todos os atores da pecuária se unam em torno desse movimento: produtores, frigoríficos, varejo e todas as instituições que representam o setor pecuário do estado.

E, principalmente, você, que é gaúcho. O Rio Grande só vai se recuperar se lutarmos juntos, um apoiando o outro, dando força para o outro, sem deixar ninguém para trás.

Vamos seguir mostrando a nossa força e resiliência para recuperarmos o nosso estado e sua economia.

Dê preferência aos produtos gaúchos, fortaleça as empresas gaúchas.

E escolha a carne gaúcha. Pelo sabor. Mas também pelo amor.

O Rio Grande agradece!

Antonia Scalzilli – Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária

