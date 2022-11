Economia Cartão de crédito: 7 dicas para fugir das dívidas

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Sem planejamento financeiro, o cartão de crédito pode corroer o seu orçamento. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A possibilidade de parcelar compras e pagar a dívida de cartão de crédito só no mês seguinte é tentadora. O problema é quando essa praticidade vira descontrole financeiro, principalmente porque a dívida do cartão de crédito está entre as mais caras do mundo.

Mas não é preciso se desesperar. Seguindo algumas orientações, você vai saber como negociar a dívida de cartão de crédito, fugir dessa estatística e abandonar o endividamento.

1. Saiba exatamente quanto você deve: Ao saber que está devendo, o primeiro passo é entrar em contato com a emissora do cartão para solicitar o CET, que é o custo efetivo total da dívida. Só assim você vai ter o valor real de quanto está devendo. Essa informação é um direito seu e o agente financeiro tem a obrigação de fornecer.

Aproveite para verificar se tem outras contas em atraso. Faça uma soma de tudo e veja quanto precisaria para pagar tudo à vista. Isso vale principalmente para quem tem mais de um cartão, que pode ser de crédito ou de débito.

Em situações de desequilíbrio financeiro, é comum usar o limite disponível em um cartão para quitar outro, o que cria uma falsa sensação de que está tudo sob controle.

2. Faça um raio-x da sua situação financeira: Agora que você já sabe o tamanho da sua dívida, precisa entender sobre o seu orçamento para descobrir quanto pode separar por mês para pagar a dívida do cartão de crédito. Então, reserve um tempo para organizar as finanças com calma.

Escolha um método de organização financeira. Vale anotar os gastos em um caderno, uma planilha de Excel ou até um aplicativo específico para finanças pessoais. O importante é ter o controle de todos os ganhos, gastos fixos e pontuais.

Nesse processo, também é importante fazer uma autoavaliação para entender o que causou o seu descontrole financeiro.

Faça o pente-fino da fatura e veja exatamente quando o descuido ou descontrole aconteceu. Entender a origem da dívida é importante para evitar que o mesmo problema ocorra de novo no futuro.

3. Faça o primeiro contato com a central do cartão de crédito: Depois de conhecer os juros da dívida de cartão de crédito e saber quanto pode pagar por mês para quitá-la, o consumidor tem mais segurança para negociar os débitos e pode conversar com a operadora para conhecer as condições que ela oferece.

Nesse momento, o ideal é deixar a ansiedade de lado e ser bem realista: muitas vezes, o consumidor tem pressa para pagar suas contas e acaba aceitando condições que não se enquadram em sua realidade financeira.

Fique atento para evitar parcelamentos que comprometem o orçamento.

4. Avalie a proposta com cautela: Quitar uma dívida cara, como a do cartão de crédito, é uma tarefa para ser cumprida o mais breve possível.

No entanto, isso deve ser feito por meio de uma proposta que também seja boa para o consumidor. Se o valor combinado na negociação não couber no orçamento, ligue novamente para a operadora e renegocie a dívida do cartão.

5. Corte gastos: Lembre-se: se a conta não fecha no fim do mês ao ponto de você não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito, é sinal de que está gastando mais do que ganha.

A solução é cortar gastos desnecessários e reduzir, ou pelo menos reavaliar, o que não pode ser eliminado.

Estabeleça um limite para alguns gastos como compras de supermercado e lazer. Isso vai ajudar a manter o controle das finanças. Não deixe de se divertir, mas pesquise formas mais baratas e que pesem menos no bolso.

6. Evite novas compras parceladas: Outro ponto importante é evitar novas compras parceladas, principalmente durante esse período de controle das finanças.

Parcelar é uma facilidade, pois permite a aquisição de bens que, se fossem comprados à vista, consumiriam boa parte do orçamento mensal. No entanto, parcelas a perder de vista podem levar ao descontrole financeiro.

Antes de tudo, verifique se você realmente precisa daquilo que está comprando ou se essa compra pode ser adiada.

Caso seja realmente importante para o momento, parcele apenas itens de maior valor que você não conseguiu desconto pagando à vista. As outras compras menores, pague à vista ou em parcelas mais curtas.

7. Troque a dívida cara por uma mais barata: Se a proposta de negociação da operadora do cartão de crédito não for vantajosa, faça novas negociações ou procure alternativas mais baratas, caso perceba que o acordo será muito complexo. Assim, no lugar da parcela com juros abusivos, é possível pagar parcelas saudáveis, que caibam no seu orçamento.

É sempre válido comparar outras modalidades de crédito antes de fechar o acordo. No mercado, existem opções de crédito com taxas de juros reduzidas, como o empréstimo consignado e o empréstimo com garantia, que são excelentes alternativas para trocar uma dívida cara por uma mais barata.

