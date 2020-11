Porto Alegre Cartão Social será prorrogado até janeiro de 2021

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

As famílias podem conferir em https://prefeitura.poa.br/protecao-social se têm direito ao auxílio. Foto: Cesar Lopes/PMPA As famílias podem conferir em https://prefeitura.poa.br/protecao-social se têm direito ao auxílio. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Cartão Social do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda terá o prazo prorrogado até janeiro de 2021. O auxílio, criado inicialmente para três meses – agosto, setembro e outubro/20, terá mais três pagamentos (novembro, dezembro e janeiro/21). Entrará automaticamente no cartão com o mesmo valor já recebido nos meses anteriores. As parcelas serão pagas na segunda quinzena de cada mês (dia 17).

As famílias podem conferir em https://prefeitura.poa.br/protecao-social se têm direito ao auxílio. Em caso positivo, o site informa o valor a receber. A data limite para retirada do cartão será 16 de novembro, na sede da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), na avenida Ipiranga, 310, andar térreo, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156.

Compras

Os créditos podem ser utilizados na compra de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, em mercados, supermercados e padarias. Está vedado o uso para compra de bebidas alcoólicas, cigarros e afins. Os estabelecimentos comerciais que venderem, por meio do cartão do programa, produtos diferentes dos previstos ficarão sujeitos à multa de R$ 2 mil. Em caso de novo descumprimento, a multa será de R$ 10 mil. Quem não cumprir as regras poderá ser excluído ou suspenso do programa.

A ação faz parte do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda, criado para prestar assistência a pessoas atingidas social e economicamente pela pandemia da Covid-19. O projeto do Executivo foi aprovado pela Câmara Municipal.

